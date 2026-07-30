Nelson Castro se calentó en vivo con Milei por su más reciente medida: "Muestra de ignorancia"

Nelson Castro se enojó con Milei en vivo.

Javier Milei firmó un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dio muchísimo que hablar en los medios de comunicación: uno que puso fin al histórico Coro Nacional de Niños, en funcionamiento desde 1967, para cambiarlo por un "programa de formación artística" del cual brindaron nulos detalles, todo obedeciendo criterios de "eficiencia, eficacia y administración".

No fueron pocos los que se quejaron de esta determinación, sobre todo teniendo en cuenta que su mantenimiento no era para nada oneroso para las arcas del Estado. Uno de los que alzó su voz fue Nelson Castro, quien molesto por la decisión del Ejecutivo cargó contra todos ellos en su programa de Radio Rivadavia.

El Coro Nacional de Niños será desmantelado.

¿Qué dijo Nelson Castro sobre Javier Milei?

En su ciclo de este jueves por la mañana en Radio Rivadavia, Nelson Castro señaló: "Qué muestra de ignorancia eh, del secretario (de Cultura) Leonardo Cifelli; de Sandra Pettovello y de Javier Milei. Qué ignorantes, qué ignorantes. Esto no se hace así".

Tras ello, expuso que "se pueden modificar las cosas" pero no de ese modo, alegando que "el sueldo de todo" lo que mantiene en pie al Coro Nacional de Niños equivale "al sueldo de un senador, con la tarea de formación; exigencia y demás".

Luego de calificar esta maniobra de "indignante", volvió a dirigirse personalmente al jefe de Estado: "Señor Presidente, usted prometió otra cosa. Esto se lo va a facturar no la elección, el recuerdo, pasará a la historia como quien disolvió el Coro Nacional de Niños, más allá de las estructuras que vengan".