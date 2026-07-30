Los bonos argentinos no logran despegar pese al rebote de Wall Street

Las cotizaciones de activos argentinos reaccionaron nuevamente casi de manera automática a los movimientos de Wall Street, aunque esa correlación positiva no implica que se hayan despejado las dudas sobre la economía de Milei. Mientras los índices estadounidenses rebotaron impulsadas por los sólidos balances de las grandes empresas tecnológicas, los bonos soberanos en dólares operaron con resultados mixtos y el riesgo país permaneció en torno de los 450 puntos básicos, un nivel que todavía mantiene restringido el acceso al financiamiento voluntario.

El repunte de las acciones estadounidenses, liderado por Microsoft, favoreció un mejor clima financiero global, pero esa mejora apenas se trasladó parcialmente a los títulos públicos argentinos, que mostraron variaciones reducidas y sin una tendencia definida.

Entre los bonos Globales predominaban las subas, encabezadas por el Global 2046, que avanzaba 0,17%, seguido por el Global 2030 con una mejora de 0,09% y el Global 2035 con un incremento de 0,06%. Los Bonares, en cambio, exhibían mayoría de bajas, con la excepción del AL30, que registraba una suba de 0,17%. Las caídas más pronunciadas correspondían al Bonar 2038 y al Bonar 2035, que retrocedían hasta 0,07%.

En el plano local, la expectativa sobre las decisiones de la Reserva Federal, los balances de las compañías tecnológicas o la evolución de los bonos del Tesoro estadounidense suele tener un impacto inmediato sobre los activos argentinos, incluso cuando los fundamentos locales permanecen prácticamente inalterados.

El riesgo país elaborado por JP Morgan permanecía en 449 puntos básicos. Si bien ese nivel representa una mejora respecto de los valores que superaban ampliamente los 2.000 puntos registrados durante la crisis de 2023, todavía continúa lejos de los niveles que permitirían a la Argentina volver a financiarse en condiciones similares a otros países emergentes. El riesgo país expresa el sobrecosto que debería afrontar el Estado argentino para emitir deuda en los mercados internacionales respecto de los bonos del Tesoro estadounidense. En criollo, aunque el indicador haya descendido de manera significativa durante los últimos meses, todavía refleja que los inversores exigen una prima elevada para mantener activos argentinos.

La reacción limitada de los bonos también coincide con un escenario internacional atravesado por factores que mantienen un elevado nivel de incertidumbre. Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente continúan generando episodios de volatilidad en los mercados, especialmente por su impacto potencial sobre el precio internacional del petróleo y las expectativas inflacionarias en Estados Unidos.

Al mismo tiempo, los inversores siguen de cerca cada señal proveniente de la Reserva Federal. La decisión del banco central estadounidense de mantener sin cambios la tasa de interés fue interpretada como una confirmación de que el organismo todavía considera prematuro modificar el actual esquema de política monetaria. Esa postura fue leída por parte del mercado como un factor favorable para los activos de riesgo, aunque los analistas advierten que el comportamiento futuro dependerá de la evolución de la inflación y del mercado laboral estadounidense.

El detalle bursátil

En la deuda soberana en dólares predominó el tono negativo. Entre los Bonares, el AL29 cayó 0,57%, el AL30 retrocedió 0,56% y el AL35 perdió 0,64%, mientras que el AE38 cedió 0,49%. En las especies en dólares también se observaron bajas, con el AL29D retrocediendo 0,27%, el AL30D un 0,23% y el AE38D un 0,10%.

Las únicas variaciones positivas fueron las del AL30C, que avanzó 0,44%, y el AE38C, que ganó 0,05%, mientras que el AL29C cayó 0,18%. Por su parte, las especies AE38Y, AE38Z, AL30X y AL30Z se mantuvieron sin cambios durante la rueda.

En acciones, se registraron avances en el sector financiero. Las mayores subas fueron para Supervielle (SUPV), que ganó 4,27%, seguida por BBVA Argentina (BBAR), con 4,21%, Comercial del Plata (COME), con 3,91%, y Central Puerto (CEPU), que avanzó 3,75%.

También registraron alzas Banco Macro (BMA) (+2,92%), Edenor (EDN) (+2,85%), Grupo Financiero Galicia (GGAL) (+2,82%), Pampa Energía (PAMP) (+2,79%), Cresud (CRES) (+1,27%), Ecogas (ECOG) (+0,83%), BYMA (+0,50%) y Loma Negra (LOMA) (+0,34%). En contraste, las bajas fueron acotadas y estuvieron encabezadas por Metrogas (METR), que cedió 1,94%, y Aluar (ALUA), que retrocedió 0,51%.