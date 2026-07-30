Maquillaje natural de 1 minuto para pieles maduras: ideal para los 50 años en adelante.

Hay una rutina de maquillaje para pieles maduras que es ideal si tenés 50 años o más y querés verte más arreglada, sin necesidad de recargar tanto la piel. Este tutorial es perfecto para las personas que buscan maquillajes naturales, livianos, que no obstruyan los poros y que además se hagan de manera simple y rápida.

"Si eres como yo que te gustan los maquillajes naturales, que además puedas hacer en poco tiempo, te voy a enseñar un maquillaje que yo me hago mucho. Solo necesitas un minuto o menos para hacerlo. Este maquillaje lo aprendí de una de mis maquilladoras preferidas, Bobbie Brown, porque es la reina del minimalismo", dice la creadora de contenido beauty para mujeres +50, dueña de la cuenta Secretos de Alfombra Roja.

Esta rutina es ideal si no te gusta tener la piel pesada con mucho maquillaje, ya que no se utiliza base. En vez de eso, se hidrata bien la piel antes, se coloca corrector en zonas específicas y se le da un toque de color a la cara con un rubor suave. Preparar la piel antes de maquillarla (esto incluye usar protector solar) es fundamental para lograr el acabado perfecto.

Tutorial de maquillaje natural para pieles maduras +50 años

Paso 1

Prepará la piel colocándote crema hidratante en el rostro y un poco de contorno de ojos, si tenés. Arriba, colocate protector solar (puede ser con un poquito de color también).

Paso 2

Colocate un poquito de corrector en las zonas de las ojeras, los párpados o donde tengas manchitas y difuminá con el dedo.

Paso 3

Tomá un rubor natural o suave, idealmente rosado. Colocate con el dedo, de a toquecitos, por toda la zona de las mejillas. Intentá que sea en el centro de las mejillas y no en el pómulo, para darle un poco más de volumen a la zona.

Paso 4

Colocate un poquito del mismo rubor en los labios. Si no es rubor en crema, podés usar un labial rosado bien natural también, o un brillito.

Paso 5

Colocate máscara de pestañas para darle más protagonismo a la mirada.

Paso 6

Para cerrar, podés ponerte un poquito de brillo de labios si no lo hiciste antes. ¡Listo! Ya tenés un maquillaje bien natural y para todos los días.