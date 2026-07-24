Maquillaje natural de ojos para mujeres +50: cómo acentuar la mirada de manera delicada.

Si te querés maquillar los ojos de manera natural y tenés 50 años o más, este tutorial de maquillaje te puede servir mucho. Es muy común querer destacar los ojos sin caer en un maquillaje demasiado cargado, especialmente si querés dar un aspecto orgánico. Afortunadamente, hay muchos secretos dentro del mundo del maquillaje para lograr esto.

"Look de ojos que suelo hacer en los shootings de moda para un maquillaje muy de día, natural y sobre todo para las que no les gusta maquillarse", dice Lorena Álvarez Rodríguez, maquilladora y consultora de belleza profesional, a través de sus redes sociales.

Para lograr un maquillaje de ojos natural después de los 50, la clave está en utilizar pocos productos y aplicarlos estratégicamente para levantar la mirada sin recargarla. En lugar de marcar todo el contorno del ojo, este maquillaje busca dar profundidad con sombras suaves y resaltar las pestañas en los lugares correctos para conseguir un efecto rejuvenecedor.

Otro truco fundamental es elegir tonos neutros, como beige, marrón, gris o negro, y difuminarlos bien para evitar líneas demasiado duras. Además, pequeños detalles, como aplicar la máscara de pestañas principalmente en el extremo externo del ojo o usar un delineador blanco en la línea de agua inferior, ayudan a que los ojos se vean más grandes, luminosos y descansados de forma muy natural.

Cómo maquillarse los ojos naturalmente: ideal para mujeres +50

Paso 1

Sumergí un pincel en una sombra de ojos clara, del tono de tu piel. Aplicala en la parte de arriba, sobre la cuenca del ojo, y arrastrá hacia afuera. Es como si introdujeras la brocha justo donde se hunde el ojo, explica.

Paso 2

Tomá una sombra gris, marrón o negra y un pincel finito, o bien un delineador en lápiz, y dibujá una línea negra sobre la línea de tus pestañas, en la parte superior, desde la mitad del ojo hacia afuera. Repetí lo mismo en la línea de pestañas de abajo, pero sin llegar al lagrimal. Si querés, podés hacer también una pequeña colita.

Paso 3

"El toque final es una buena máscara de pestañas. La vamos a dar sobre todo en la parte de aquí para afuera", señala. Colocate la máscara de pestañas desde la mitad del ojo hacia afuera, evitando resaltar las pestañas más cerca del lagrimal, para dar ese efecto de mirada de gato.

Paso 4

Con un lápiz delineador de color blanco, dibujate una línea en las pestañas de abajo. Esto va a agrandar tu ojo todavía más. ¡Listo!