La advertencia que le hizo Moria Casán a la madre de Wanda Nara en vivo: "Te juro que…”

Moria Casán le dió una advertencia a Nora Colosimo luego de que anunciará su nuevo rol laboral al aire.

Durante una transmisión en vivo de La Mañana de Moria (El Trece), Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, sorprendió al anunciar que muy pronto comenzará una nueva etapa laboral frente las cámaras. En medio de la conversación, Moria Casán la interrumpió para hacerle una advertencia en vivo.

La revelación se dió mientras hablaban de la exposición mediática que atraviesa Wanda Nara tras sus cruces con Gustavo Méndez y otros periodistas. En ese contexto, Nora expresó: “Ustedes, al tener el micrófono, tienen un poder, pero ahora, a partir del 6 de agosto, también voy a tener un micrófono. ¿Sabés qué? Me voy a divertir. ¿Por qué no? Me voy a divertir”.

Luego explicó cuál será su rol en esta nueva experiencia y dejó en claro que no piensa repetir algunas actitudes que, según contó, sufrió durante años: “Un poco voy a estar sentada del lado de ustedes, pero yo te juro que nunca voy a lastimar a nadie porque jamás haría lo que por años me han hecho a mí como mamá. Es muy feo”.

Por último, cuestionó el accionar de algunos periodistas y aseguró: "Hay algunos periodistas que se creen superiores y para mí somos todos iguales, somos humanos. Sin nada venimos al mundo y sin nada nos vamos, que es la realidad. No sé por qué tanta soberbia, tanto orgullo, tanta maldad”.

La advertencia de Moria Casán a Nora Colosimo

Mientras Nora Colosimo daba la noticia de su integración en los medios, Moria Casán la interrumpió y le dio una advertencia: “Pero escuchame una cosa, reina. Nora, ahora vas a tener tu streaming y agarrate porque ahora no es solamente streaming, están las redes, todo se magnifica”.

Asimismo continuó: “Fijate, ahora que vas a tener un stream, a esta altura de la vida, cuando sos la madre de las mujeres más mediáticas de este país, vas a ver lo que van a hacer las críticas. Vas a tener gente a favor, pero agarrate con lo que te va a pasar”.

Finalmente, el diálogo concluyó con una invitación de Nora Colosimo a Moria: “¿Y vos vendrías a panelear un día conmigo? ¿Vendrías a panelear acá un día conmigo?”. A lo que Moria respondió: “Con mucho gusto”.