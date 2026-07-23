Esta es la razón por la que Rosalía homenajeó a Buenos Aires en su canción Reliquia: "Me impactó"

Rosalía homenajea a Buenos Aires en una de las líneas de Reliquia.

Dentro de las referencias que atraviesan la discografía de Rosalía, Argentina tiene una mención especial, a pesar de las recientes polémicas por un reposteo de la artista. En su canción Reliquia, la española propone una obra de tono introspectivo donde repasa distintas ciudades del mundo que dejaron huella en su vida y nombra a Buenos Aires.

Al momento de mencionar a la capital argentina, la cantautora elige elevar la vara poética con una imagen que cautivó a sus seguidores locales: "En PR nació el coraje, pero el cielo nació en Buenos Aires". La frase no pasó desapercibida y fue la propia Rosalía quien se encargó de explicar en entrevistas el impacto que tuvo la capital argentina en su sensibilidad artística.

Lejos de referirse únicamente al horizonte o al clima, la española confesó que se trató de una experiencia que la obnubiló: "Aquí el cielo está cerca, está abajo, está en la Tierra. Fue una de las cosas que más me impactaron", reveló la intérprete al describir esa sensación única que la llevó a inmortalizar a la ciudad en su canción.

Qué significa la canción Reliquia de Rosalía

La letra de Reliquia funciona como una bitácora emocional donde Rosalía deshoja vivencias personales en distintos puntos del mundo; desde perder las manos en Jerez, la lengua en París o la fe en Washington D.C., hasta encontrar el arte en Granada o la pureza en Marrakech, la canción construye un contrapunto constante entre el desgaste del camino y la búsqueda de resguardo personal.

En medio de ese itinerario por capitales del mundo, la mención a Buenos Aires destaca por otorgarle a la ciudad un estatus casi místico. En pleno contexto de críticas a la cantante por haber compartido una "chicana" tras el triunfo de España ante Argentina -leída por muchos como una ofensa y por otros como parte del folklore del fútbol-, esta canción sería un testimonio de que no hay un odio intencionado de Rosalía hacia el país.

Letra completa de Reliquia de Rosalía

Yo que perdí mis manos en Jerez

Y mis ojos en Roma

Crecí y el descaro lo aprendí

Por ahí por Barcelona

Perdí mi lengua en París

Mi tiempo en L.A.

Los heels en Milán

La sonrisa en U.K.

Rosalía.

Pero mi corazón nunca ha sido mío

Yo siempre lo doy

Coge un trozo de mí

Quédatelo pa' cuando no esté

Seré tu reliquia

Soy tu reliquia

Seré tu reliquia

Perdí la fe en D.C.

La amiga en Bangkok

Un mal amor en Madrid

Y en México el blunt

La mala hostia en Berlín

Y el arte en Graná'

En PR nació el coraje

Pero el cielo nació en Buenos Aires

En Japón lloré

Y mis pestañas deshilé

Y en la ciudad de cristal

Fue que me trasquilé

Pero el pelo vuelve a crecer

¿La pureza también?

La pureza está en mí

Y está en Marrakech

No soy una santa pero estoy blessed