Cómo tapar las patas de gallo y ojeras con maquillaje: el truco de una maquilladora de 51 años.

Tapar las ojeras y patas de gallo con maquillaje es posible si conocés la técnica correcta. Es normal que con la edad, se intensifiquen las ojeras y se formen también líneas de expresión alrededor de los ojos, en especial al sonreír o gesticular.

Esto es totalmente natural, pero si querés disimularlo un poco, el maquillaje es el mejor aliado natural, sin necesidad de que te expongas a tratamientos estéticos costosos y que pueden ser invasivos. María Ferjol, maquilladora de 51 años, compartió su paso a paso para lograrlo.

"Tengo 51 años y desde muy joven he tenido la zona de la ojera muy seca y con pata de gallo. Te voy a explicar lo que hago ahora para que se me marquen muchísimo menos esas líneas de expresión", cuenta. A continuación, explica el paso a paso. Se aconseja que también mires el video para comprender mejor la técnica.

Cómo tapar ojeras y patas de gallo con maquillaje: el paso a paso

Paso 1: hidratar la piel

Lo primero que recomienda es hidratar muy bien la zona con un contorno de ojos. Hidratar la piel antes de maquillarla es clave para que no quede acartonada. También podés ponerte una crema hidratante en toda la cara, para hidratar el rostro en general y que tampoco te pase eso a la hora de ponerte base.

Paso 2: aplicar el corrector de ojeras con capas bien finitas

Arriba, aplicá un corrector de ojeras que sea modulable (es decir, liviano, para que puedas utilizarlo en capas finas). Desparramá con una brocha o con los dedos. Esto es clave, ya que le vas dando tiempo a la piel a que se le vaya integrando bien el producto. De esta forma vas a conseguir "un acabado bien cubriente, traslúcido, y lo más importante, que no se marcarán las líneas de expresión", concluye.

Paso 3: opcional

Una vez que hayas terminado de cubrir las ojeras y patas de gallo, podés aplicar base en el resto del rostro. También rubor, máscara de pestañas, sombra de ojos, labial o lo que consideres que te queda bien. ¡Listo!