Ver Boca vs. O'Higgins por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

El Xeneize va por más.

Boca pondrá en marcha un nuevo desafío internacional cuando reciba a O'Higgins de Chile este jueves a las 21: 30 horas por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro marcará el estreno del "Xeneize" en la fase eliminatoria del certamen continental y representa una oportunidad para comenzar a dejar atrás la frustración de haber quedado tercero en su grupo de la Copa Libertadores, resultado que lo llevó a disputar este torneo.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena afronta la serie con expectativas renovadas tras el triunfo por la Copa Argentina y con la intención de construir una ventaja importante en La Bombonera antes de la revancha en territorio chileno. El cuerpo técnico apuesta a un planteo ofensivo para intentar encaminar la clasificación desde el primer encuentro y llegar con mayor tranquilidad al desquite.

Por dónde ver Boca contra O´Higgins por la Copa Sudamericana

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El partido entre Boca y O´Higgins podrá verse por ESPN y Disney +.

El equipo que prepara Arruabarrena

En la práctica previa al compromiso, Arruabarrena sorprendió con un equipo de clara vocación ofensiva. La principal novedad pasó por la presencia de Leandro Paredes entre los titulares apenas dos días después de su regreso tras disputar la final del Mundial con la Selección Argentina. A pesar del desgaste físico y de algunas molestias, el mediocampista trabajó con normalidad y todo indica que será una de las piezas centrales del equipo.

Otra de las noticias destacadas es el regreso de Sebastián Villa, quien volvería a vestir la camiseta de Boca desde el inicio luego de reincorporarse al plantel. El delantero ocuparía el sector izquierdo del ataque y conformaría un tridente ofensivo junto a Miguel Merentiel y Leonel Flores, mientras que Tomás Aranda se movería como enlace para abastecer a los atacantes. La propuesta refleja la intención del entrenador de asumir el protagonismo desde el comienzo y buscar el arco rival con intensidad.

El Xeneize pondrá lo mejor.

La formación que probó el entrenador estuvo integrada por Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Leandro Paredes y Milton Delgado; Leonel Flores, Tomás Aranda y Sebastián Villa; Miguel Merentiel. Además de la presencia de Paredes y Villa, otra de las novedades sería el ingreso del arquero Montero y del juvenil Gorosito en la última línea debido a la baja por lesión de Leandro Lozano.