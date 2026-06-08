Arruabarrena, nuevo DT de Boca: un pasado de títulos, polémica y derrotas en clásicos que lo eyectaron

Arruabarrena es el nuevo DT de Boca: su pasado en el banco, repleto de vaivenes.

Rodolfo "Vasco" Arruabarrena es el nuevo entrenador de Boca Juniors, luego de que el presidente Juan Román Riquelme se tomara alrededor de dos semanas para tomar la decisión, desde la eliminación de la Copa Libertadores que eyectó a Claudio Úbeda del cargo. El exdirector técnico del "Xeneize" estaba libre, era el preferido de los hinchas en las encuestas virtuales y carga con un pasado repleto de vaivenes en esta misma función hace ya una década.

El DT de 50 años estuvo en el banco de suplentes del cuadro de La Ribera entre el 2014 y el 2016, con dos títulos conseguidos. Mientras que la Liga en 2015 la obtuvo con absoluta autoridad y merecimiento, la estrella de la Copa Argentina de la misma temporada estuvo marcada por la polémica y la ayuda del árbitro Diego Ceballos en la final frente a Rosario Central.

Sin el VAR todavía en aquella época, el conjunto azul y oro se llevó el trofeo gracias a la victoria por 2-0, con un gol de Nicolás Lodeiro de penal tras una falta que fue afuera del área. En tanto, el segundo grito fue de Andrés Chávez en una clara posición adelantada.

Las eliminaciones contra River, un quiebre para el primer ciclo de Arruabarrena como DT de Boca

Lo que marcó a fuego el primer ciclo de Arruabarrena en Boca como técnico fueron los dos cruces de eliminación directa con River Plate, que los perdió: la semifinal de la Copa Sudamericana 2014 y los octavos de la Libertadores 2015. En el primer caso, fue 0-0 en la ida en La Bombonera y 1-0 para el local en la vuelta en el estadio Monumental, cuando Marcelo Barovero le atajó el recordado penal a Emmanuel Gigliotti.

En esa oportunidad, los árbitros perjudicaron al "Xeneize": sin el VAR, le anularon mal un gol al propio "Puma" cuando el cotejo ya estaba 1-0. En ese entonces, el tanto de visitante valía doble en el caso de igualdad en el resultado global, por lo que la incorrecta decisión del cuerpo arbitral le privó a Boca de pasar a estar "arriba" en la serie a los 30 minutos del primer tiempo. Unos 14 minutos antes, a los 16, Leonardo Pisculichi anotó el único gol de la llave que depositó al "Millonario" en la final del certamen continental, en el que luego fue campeón.

Arruabarrena y Riquelme conservan una buena relación desde que fueron compañeros en Boca.

Por si fuese poco, River volvió a dejar afuera al Boca del "Vasco" Arruabarrena en la Copa Libertadores 2015. En la ida de los octavos de final, la "Banda" se impuso por 1-0 con el gol de penal de Carlos Sánchez en el estadio Monumental. En la vuelta, luego del aburrido 0-0 al término del primer tiempo, llegó el tristemente recordado episodio del gas pimienta.

En La Bombonera, un hincha local, Adrián "Panadero" Napolitano, se acercó desde la tribuna al alambrado que estaba detrás de la manga por donde salía River para el segundo tiempo y les arrojó gas pimienta a los jugadores. El encuentro fue suspendido, con un escándalo dentro de la cancha, con el propio Arruabarrena y el presidente visitante, Rodolfo D´Onofrio, en una discusión que quedó para la historia. Pocos días más tarde, la Conmebol descalificó a Boca de la Libertadores pese a que todavía quedaban 45 minutos por disputarse, River avanzó a los cuartos y luego fue campeón también.

San Lorenzo le dio el mazazo final

Pocos meses más tarde, en febrero del 2016, Boca y el "Ciclón" disputaron la definición de la Supercopa Argentina. La goleada por 4-0 del equipo de Boedo terminó con el primer período de Arruabarrena en el banco del "Xeneize". Ahora irá por la revancha bajo el mando de Riquelme, su viejo amigo desde que fueron compañeros como jugadores en La Ribera, Villarreal y la Selección Argentina.

Los números de Arruabarrena como DT de Boca