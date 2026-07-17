ESPN reveló cuál es el ritual secreto de Enzo Fernández y Julián Álvarez a días de la final: "En la habitación"

ESPN reveló cuál es el ritual secreto de Enzo Fernández y Julián Álvarez.

A pocas horas de la final más esperada empiezan a conocerse los pequeños secretos que sostienen la mística de la Selección Argentina. Mientras Lionel Scaloni recorre el predio de los Red Bulls pensando en el partido ante España, se conoció una historia que conmovió a todos los futboleros: durante tres días, entre partido y partido, Enzo Fernández y Julián Álvarez se encerraron en una habitación a revivir aquel Argentina-Inglaterra de México '86, buscando en las imágenes de Diego la inspiración que necesitaban para escribir su propia página de gloria.

Durante la última jornada de entrenamiento, el periodista de ESPN, Martín Arévalo, compartió una revelación que pinta de cuerpo entero el sentir en la intimidad del plantel: “Ayer hablando con Enzo Fernández me decía que durante tres días, entre partido y partido, se encerró con Julián en la habitación a ver el partido Argentina-Inglaterra del '86 y a inspirarse en Maradona".

Esta confesión en la previa de la semifinal histórica donde el equipo de Lionel Scaloni barrió a su par inglés demuestra el peso de la historia en la nueva generación de futbolistas. Al respecto, el periodista analizó el significado de estos cruces históricos en el marco de la Copa del Mundo: “Mirá lo que era este partido... No es un partido más, nunca lo fue. Lo que pasa es que, claro, el protagonista le tiene que bajar un poco la tensión”.

El estado de la práctica de cara al domingo

Mientras los referentes descansaban, los movimientos en el predio continuaron bajo la atenta mirada de Lionel Scaloni. Arévalo detalló la planificación de los ejercicios en el campo: “Están haciendo un trabajo físico aquellos jugadores que no jugaron, los que jugaron pocos minutos”.

Esta diagramación explica ciertas ausencias en el banco de suplentes visible para la prensa: “Por eso no lo vemos sentado todavía a De Paul, ni a Lautaro, por ejemplo, que están participando con el resto”.

Para cerrar su reporte, el periodista describió la estampa del director técnico argentino mientras camina por el césped: “Ahí va el técnico campeón del mundo. Ahí va Scaloni en búsqueda de la pelota, pensando, reflexionando sobre las decisiones a tomar de acuerdo a la perspectiva que tiene este cuerpo técnico para el partido del domingo”.

La Selección ya palpita la final en Nueva Jersey

Tras dejar atrás la histórica semifinal en Atlanta, la delegación argentina arribó a Nueva Jersey para concentrarse plenamente en el partido cúlmine del torneo. La llegada se concretó tras superar unas horas de demora en el vuelo debido a inclemencias climáticas.

El plan de la Albiceleste de cara al choque con los dirigidos por Luis de la Fuente incluye una exigente práctica a puertas cerradas este viernes por la tarde en el predio de entrenamiento de los Red Bulls, buscando ajustar los últimos detalles futbolísticos para neutralizar el juego español. Además, para las 19:30 horas está programada la conferencia de prensa oficial en la que Lionel Scaloni hablará ante los medios acompañado por uno de sus futbolistas.

El encuentro decisivo frente a España tendrá lugar este domingo 19 de julio en el imponente MetLife Stadium de Nueva Jersey. En la consideración de los nombres para conformar el once inicial, futbolistas como Nicolás González piden pista para meterse en el equipo titular, aunque se vislumbra que tanto la estructura defensiva como la delantera no sufrirían mayores modificaciones respecto a los que consiguieron el pase a la final.