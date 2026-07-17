La inflación mayorista bajó levemente y en junio fue de 1,1%

La inflación mayorista se desaceleró en junio y se ubicó en 1,1%, mientras que en la comparación interanual acumuló un avance de 33,7% según dio a conocer este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En esta oportunidad, el indicador se mantuvo por encima de la inflación minorista del mismo mes.

La variación respondió al aumento de 1% registrado en los “Productos nacionales” y al alza de 2,3% observada en los “Productos importados”. De este modo, entre enero y junio, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) acumuló una suba de 15,6%.

La cifra de junio significó que la inflación mayorista bajó 1,4 puntos porcentuales en relación con mayo (cuando había sido del 2,5%), y se mantuvo 0,8 puntos porcentuales por encima de la inflación minorista, que fue de 1,9% el mes pasado.

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Sustancias y productos químicos”, con 0,26 puntos porcentuales; “Productos agropecuarios”, con 0,23 p.p.; “Productos refinados del petróleo”, con 0,19 puntos; y “Energía eléctrica”, con 0,13 puntos; compensados por “Petróleo crudo y gas”, con -0,56 puntos.

Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 1,1% en el mismo período, que se explica por la suba de 1,1% en los “Productos nacionales” y de 2,2% en los “Productos importados”.

Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 1,1% en el mismo período, como consecuencia de la disminución de 0,6% en los “Productos primarios” y la suba de 1,8% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

El costo de la construcción, arriba de la inflación

El costo de la construcción en el Gran Buenos Aires aumentó un 2,6% durante junio respecto del mes anterior, de acuerdo con el Índice del Costo de la Construcción (ICC). El incremento mensual estuvo explicado por subas en los tres principales componentes del indicador. El capítulo Materiales registró un alza del 1,8%, Mano de obra avanzó 3,3% y Gastos generales se incrementó 2,8%.

El mayor impacto provino del rubro mano de obra, que reflejó la actualización salarial acordada por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) el pasado 19 de mayo. El convenio contempla aumentos para las categorías comprendidas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 y el pago de una asignación extraordinaria no remunerativa.

Ese ajuste también incidió sobre el capítulo de Gastos generales, debido a que dentro de ese apartado se encuentra incluido el ítem correspondiente al sereno de obra, cuya remuneración también quedó alcanzada por el acuerdo paritario.

Además de los salarios, el rubro Gastos generales incorporó las actualizaciones tarifarias aprobadas por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) para las distribuidoras Edenor y Edesur, en el marco de la revisión tarifaria integral aplicada desde junio. El indicador también contempló la actualización de los valores correspondientes a las conexiones de gas autorizadas por el organismo regulador.

A su vez, el índice incorporó los nuevos cuadros tarifarios para los servicios de agua y cloacas, establecidos por la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía mediante la Resolución 53/2025, que modificó los valores de consumo y conexión de esos servicios.