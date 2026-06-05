Metió de excusa a la Selección Argentina: Ruggeri ninguneó a Boca al aire de ESPN

Ruggeri criticó tener que hablar de Boca.

En la antesala del Mundial, el debate sobre quién será el próximo entrenador de Boca se metió de lleno en la mesa de F90, el programa de ESPN. Pero cuando todo parecía encaminado hacia un análisis futbolístico, Óscar Ruggeri irrumpió con una intervención que prometía despertar la bronca de los hinchas xeneizes.

El campeón del mundo en 1986, fiel a su estilo frontal, le bajó el precio a la discusión y dejó en claro que, para él, el tema no es prioridad en este momento del calendario. "No lo puede creer, están de vacaciones todos", lanzó el Cabezón, restándole dramatismo a la búsqueda del DT en el Mundo Boca.

Ruggeri volvió a hacer enojar a los hinchas de Boca.

"Viene el Mundial"

Lejos de matizar, Ruggeri redobló la apuesta y puso a la Selección Argentina en el centro de la escena para justificar su postura. "Viene el Mundial, está por jugar la Selección argentina. La semana que viene vamos a ver si la gente dice 'Boca no tiene entrenador', dale", disparó, convencido de que la atención del país está puesta en la Albiceleste y no en la novela del banco azul y oro.

La frase no cayó nada bien entre sus compañeros de panel, que le reprocharon en vivo que la gente sí estaba pensando en Boca y en la urgencia por definir al nuevo entrenador. Sin embargo, el exdefensor no dio el brazo a torcer.

"Estamos pensando en el viaje"

Para cerrar la discusión, Ruggeri volvió a apoyarse en la cita mundialista y minimizó por completo el eje del programa: "Qué programa de hoy, estamos pensando en el viaje", remató, en clara alusión a la concentración general en torno al debut argentino en la Copa del Mundo.

La intervención, tan filosa como polémica, volvió a confirmar el perfil sin filtros del Cabezón en la pantalla de ESPN. Mientras el club de la Ribera define su futuro inmediato, el campeón del mundo eligió mirar hacia otro lado y dejó una postal que, una vez más, encendió la mecha entre los hinchas de Boca.