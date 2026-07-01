Afganistán dice haber lanzado ataques aéreos contra Pakistán

FOTO DE ARCHIVO. Una bandera talibán ondea en la cima de una colina, en Kabul, Afganistán

Los talibanes de Afganistán afirmaron haber lanzado ataques aéreos contra territorio pakistaní, mientras que ‌Islamabad señaló que sus ‌fuerzas habían interceptado y derribado cuatro drones rudimentarios en la provincia meridional de Baluchistán, rica en recursos naturales.

Los enfrentamientos del martes fueron los más recientes de una serie de choques entre los vecinos del sur de Asia.

• El Ministerio de Defensa de ​Afganistán dijo que ⁠sus fuerzas lanzaron ataques aéreos contra lo que, ‌según ellos, era un centro de ISIS ⁠en la localidad de Saranan, ⁠en la provincia fronteriza pakistaní de Baluchistán, así como en otros puntos de la provincia de Jaiber Pajtunjuá.

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• En ⁠un comunicado, el ejército pakistaní dijo que ​los drones fueron detectados de inmediato ‌y neutralizados. Las autoridades provinciales ‌confirmaron el ataque con drones y señalaron que ⁠se avistó uno cerca de una escuela pública en Saranan. Dos personas resultaron heridas, según las autoridades.

• Afganistán no cuenta con aviones de combate, pero ​se sabe ‌que posee al menos seis aeronaves y 23 helicópteros, según datos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, con sede en Londres. También se sabe que las fuerzas talibanes disponen de ⁠drones que han sido utilizados en los enfrentamientos con Pakistán.

• Pakistán acusa a Afganistán de dar refugio a milicianos a los que culpa de planear ataques en Pakistán. Los talibanes afganos niegan las acusaciones y afirman que el extremismo es un problema interno de Pakistán.

• Al ‌menos 28 civiles murieron y 49 resultaron heridos en los ataques aéreos lanzados el lunes por Pakistán en su frontera con Afganistán, en lo que Islamabad calificó de represalia por los "ataques terroristas" perpetrados en su territorio.

• El ‌conflicto entre estos antiguos aliados convertidos en enemigos se ha cobrado cientos de vidas este año, sin que los ‌esfuerzos de ⁠mediación de China para aliviar la tensión hayan dado aún ningún resultado.

Con información de Reuters