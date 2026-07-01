El sector manufacturero español se contrae en junio por primera vez en tres meses, según el PMI

El personal de Ebro Automotive trabaja en una línea de montaje de automóviles en su fábrica de la Zona Franca de Barcelona, ​​España

La ​actividad industrial española se contrajo en junio por primera vez en tres meses, debido a que los ‌pedidos registraron una caída ‌más acusada y los fabricantes subieron los precios para hacer frente al reciente aumento de sus costos provocado por la guerra en Irán, según reveló este miércoles una encuesta empresarial.

El Índice de Gestores de Compras (PMI) del sector manufacturero español cayó hasta 49,7 en junio desde el 51,2 registrado en ​mayo, según la ⁠encuesta de S&P Global. La cota de 50 marca ‌la línea divisoria entre el crecimiento y la ⁠contracción.

"Los precios cobrados aumentaron al ritmo ⁠más rápido desde el otoño de 2022, lo que ha generado ciertas presiones inflacionistas incómodas en la cadena de suministro ⁠tras el choque energético y de suministro que disparó ​los precios de los insumos manufactureros durante ‌la primavera", dijo Paul Smith, ‌director de Economía de S&P Global Market Intelligence.

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"Los recientes ⁠avances para poner fin al conflicto en Oriente Medio podrían contribuir a aliviar aún más algunas de estas presiones inflacionistas", añadió Smith.

Los nuevos pedidos cayeron por segundo mes ​consecutivo, a ‌un ritmo cercano al registrado en marzo, que fue el más bajo en casi un año. Los pedidos de exportación también disminuyeron por décimo mes consecutivo, con la tasa de contracción más pronunciada desde ⁠marzo.

La producción se redujo por primera vez en tres meses. Las existencias de productos terminados aumentaron por primera vez en 19 meses, ya que las empresas informaron de que la producción superó a las ventas.

El empleo descendió por décimo mes consecutivo, aunque el descenso fue marginal. Las empresas redujeron su actividad de compras ‌por séptimo mes consecutivo, con el ritmo de descenso más pronunciado en poco más de un año.

Los plazos de entrega de los proveedores se deterioraron por trigésimo sexto mes consecutivo, en un contexto de retrasos en los envíos y escasez ‌de existencias.

La confianza repuntó ligeramente en junio hasta alcanzar su máximo en cuatro meses, pero se mantuvo por debajo de su nivel ‌habitual, mientras las ⁠empresas señalaron la incertidumbre sobre la demanda y el reciente descenso en los volúmenes de ventas. ​La encuesta reveló que algunas empresas seguían esperando que la demanda mejorara en los próximos 12 meses.

Con información de Reuters