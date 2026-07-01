Beccacece se despide como entrenador de Ecuador tras la eliminación en el Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México contra Ecuador

Sebastián Beccacece se despidió con emoción como seleccionador de Ecuador tras la derrota ‌por 2-0 ante México ‌en los dieciseisavos de final del Mundial el martes, y dijo que le habría gustado continuar en el cargo, pero que no había cumplido las promesas realizadas.

Pese a llegar a la fase eliminatoria con un impulso renovado tras una dramática remontada ante Alemania, Ecuador no pudo ​superar el rápido ⁠arranque de México, ni su impecable registro defensivo.

"Nuestro ‌contrato finalizó cuando terminaba el Mundial para Ecuador ⁠y hoy terminó. No pudimos ⁠cumplir con la hazaña de hacer el mejor Mundial de nuestra historia. Fue muy doloroso no conseguirlo con este grupo ⁠tan unido", dijo Beccacece tras la derrota en ​un ensordecedor Estadio Azteca.

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"No es lo ‌que habíamos imaginado, me hubiese ‌gustado seguir con un partido más. Los resultados son ⁠los que mandan, me toca despedirme de una familia hermosa".

"Por eso me tengo que ir. Me hubiera gustado seguir, porque lo que recibía de parte de los ​futbolistas ‌y la direccion ameritaba que uno pudiera visualizar la continuidad, pero entiendo como opera eso y me duele, pero creo que la regla estaba clara".

Beccacece reconoció que su equipo se vio frustrado ⁠por un conjunto mexicano enérgico, que dominó los primeros 45 minutos.

"Nos superaron en la primera mitad", afirmó.

Ecuador mejoró tras el descanso y tuvo más posesión mientras buscaba la forma de volver al partido, pero la defensa mexicana se mantuvo firme.

"Luchamos, pero no pudimos encontrar el gol que nos hubiera dado ‌el impulso que necesitábamos", añadió Beccacece.

Pese al dolor de la eliminación, el técnico argentino optó por centrarse en el profundo vínculo forjado con su plantel y con el país durante su recorrido.

Preguntado por el legado que deja, Beccacece ‌trasladó el reconocimiento a su plantel.

"El legado viene de los jugadores, porque han sido el equipo más joven de Ecuador", dijo.

"No ‌tengo quejas, ⁠solo gratitud hacia la gente y los jugadores", afirmó. "Los chicos me regalaron dos horas maravillosas ​después del partido y eso es lo que nos queda".

Con información de Reuters