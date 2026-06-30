En California, bastión del fútbol en EEUU, el Mundial es un acontecimiento sísmico

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Estadio Bahía de San Francisco, Santa Clara, California, EEUU - 25 de junio de 2026. Vista general del interior del estadio antes del partido

En el mejor inicio de temporada de su historia, los San Jose Earthquakes dominan el fútbol en esta parte de California, pero están cediendo paso a nuevos reyes mientras Estados Unidos ‌se prepara para un partido eliminatorio del Mundial ‌contra Bosnia el miércoles.

El duelo en el Estadio Bahía de San Francisco marca el tercero de lo que podrían ser cuatro partidos en California para la selección estadounidense, que carga con las esperanzas de millones de personas ilusionadas ante la perspectiva de alcanzar su mejor resultado en este torneo desde hace 24 años.

Para los hinchas, jugadores y clubes de California, un bastión del fútbol, albergar partidos del Mundial ofrece una oportunidad de mostrar al gran público estadounidense que el fútbol no es un deporte de nicho, sino un fenómeno global.

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"Lo ves en los hinchas, lo ves en ​los estadios, en las multitudes, cuando ⁠hay goles, cuando ocurren grandes momentos, lo grande que realmente es este deporte en todo el mundo", dijo ‌a Reuters el centrocampista de los Earthquakes Niko Tsakiris junto al impecable césped de su moderno ⁠estadio de 18.000 localidades.

"Traer eso aquí y que podamos probar un ⁠poco de eso creo que es enorme. Porque al final, de eso se trata, (...) de la pasión y la alegría que da a la gente".

"Será algo realmente especial para el país, y sobre todo para el Área de la ⁠Bahía, para simplemente mostrar: 'Oigan, el fútbol ya era una realidad aquí y sigue creciendo'".

RAÍCES LATINAS

Y ese crecimiento ha ​sido grande.

California cuenta, con diferencia, con más equipos que cualquier otro estado de ‌Estados Unidos en ligas nacionales: cuatro clubes de la Major ‌League Soccer (MLS), tres equipos de la Liga Nacional de Fútbol Femenino y cinco equipos en la United ⁠Soccer League (USL), la segunda división masculina, además de múltiples academias y equipos universitarios.

San Diego Wave lidera la liga femenina, Orange County encabeza la USL Oeste y los San Jose Earthquakes están igualados en puntos en la cima de la Conferencia Oeste de la MLS, por primera vez en 14 años.

Las condiciones son propicias para que el fútbol prospere en ​California, donde el clima ‌es cálido durante todo el año y la composición étnica es diversa, con cerca del 40% de la población latina, procedente de países donde el fútbol domina.

El director de la academia de los Earthquakes, Luis "Luchi" González, asistente técnico de Estados Unidos en el Mundial de 2022, dijo que la zona tenía una población "rica en fútbol", en parte por las raíces latinoamericanas que moldean su cultura futbolística y ⁠su cantera local.

Albergar seis partidos del Mundial y a la selección estadounidense en San Francisco podría dar más impulso al desarrollo de jugadores formados localmente, que espera que algún día puedan ser vendidos a clubes europeos, generando ingresos vitales.

"Eso va a tener un impacto directo, será una chispa para que el juego siga creciendo y para mantener la motivación de crecer, y para que los clubes mejoren y los padres entiendan mejor el juego y se sacrifiquen más", dijo sobre el Mundial.

EL MUNDIAL COMO CATALIZADOR

Los Earthquakes atraviesan una transformación bajo las órdenes de Bruce Arena, cuatro veces entrenador del año en la MLS y técnico ‌que llevó a Estados Unidos a los cuartos de final del Mundial de 2002.

Ganaron nueve de sus primeros 10 partidos esta temporada, un récord de la MLS, y en enero ficharon al alemán Timo Werner, campeón de la Liga de Campeones con el Chelsea, que ha marcado cuatro veces en sus siete partidos desde su llegada.

"Ver (a Arena) llevar de nuevo a los Earthquakes a lo más alto de la tabla este año, y combinar eso con el éxito que está teniendo Estados ‌Unidos, (...) ha sido simplemente increíble de ver", dijo el presidente de los Earthquakes, Jared Shawlee.

Ousseni Bouda, internacional de Burkina Faso captado por los Earthquakes en la cercana Universidad de Stanford, dijo que la energía en torno al Mundial podría ser inspiradora.

"Aquí ya hay ‌mucha gente a la que ⁠le encanta el fútbol y que ve fútbol, pero ahora va a involucrar a más aficionados", dijo. "Van a ver que la gente del Área de la Bahía realmente ama el fútbol".

El ​entrenador de la academia González siente una "calma emoción" por este Mundial, que podría ser un catalizador para que el fútbol acabe convirtiéndose en un deporte de primer nivel para los estadounidenses.

"El juego aún no es nuestro en Estados Unidos", dijo. "Pero algún día lo será".

Con información de Reuters