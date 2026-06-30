Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este martes 30 de junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene su calendario de pagos en marcha y muchos jubilados se preguntan cuándo cobro este martes 30 de junio. Lo cierto es que, según el cronograma oficial, hoy no hay pagos programados para jubilaciones, pensiones ni Asignación Universal por Hijo (AUH).

El organismo ya completó los depósitos correspondientes a junio – que incluyeron el medio aguinaldo para los jubilados – y ahora se prepara para el inicio de los pagos de julio, que arrancarán la semana próxima. A continuación, el detalle de las fechas y montos que ya fueron confirmados por ANSES.

Jubilaciones y Pensiones

Los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y reciben el bono extraordinario de $70.000 tendrán su primer pago de julio el próximo miércoles 8. El cronograma completo, según la terminación del DNI, es el siguiente:

DNI terminados en 0 : 8 de julio

: 8 de julio DNI terminados en 1 : 10 de julio

: 10 de julio DNI terminados en 2 : 13 de julio

: 13 de julio DNI terminados en 3 : 14 de julio

: 14 de julio DNI terminados en 4 : 15 de julio

: 15 de julio DNI terminados en 5 : 16 de julio

: 16 de julio DNI terminados en 6 : 17 de julio

: 17 de julio DNI terminados en 7 : 20 de julio

: 20 de julio DNI terminados en 8 : 21 de julio

: 21 de julio DNI terminados en 9: 22 de julio

El haber mínimo en julio será de $411.787,67. Sumando el bono, el total asciende a $481.787,67 para quienes perciben la mínima. Los que superan ese haber reciben un bono proporcional hasta alcanzar ese tope.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las Pensiones No Contributivas también tendrán aumento del 2,1% en julio y mantienen el bono de $70.000. El calendario de pagos para las PNC aún no fue publicado, pero seguirá la misma lógica que el de jubilaciones. Los montos confirmados son:

PNC por invalidez y vejez : haber de $288.251,36 + bono = $358.251,36

: haber de + bono = PNC para madres de 7 hijos: haber de $411.787,67 + bono = $481.787,67

Asignación Universal por Hijo (AUH)

En cuanto a la AUH, ANSES aún no difundió el calendario de pagos de julio. Se espera que los titulares cobren durante la segunda quincena del mes, con el mismo aumento del 2,1% que rige para todas las prestaciones. Mantenete atento a las próximas actualizaciones del organismo.