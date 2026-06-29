Un jugador de Japón calentó la previa ante Brasil en el Mundial 2026 y ninguneó a Neymar: "No es más"

Un jugador de Japón calentó la previa frente a Brasil en el Mundial 2026.

Un jugador de la Selección de Japón calentó la previa frente a Brasil, por los 16avos de final del Mundial 2026. El conjunto asiático se tiene toda la fe para dar el gran golpe en la Copa del Mundo y sacar directamente del torneo a la pentacampeona. Fue así que Kento Shiogai minimizó al único elenco que disputó las 23 ediciones de la historia y ganó cinco de ellas. Por si fuese poco, lapidó a Neymar.

El delantero de apenas 21 años es una de las joyas del combinado nipón y se destacó en Wolfsburgo de Alemania durante la última temporada. Ahora, confía en que el plantel dirigido por Hajime Moriyasu consiga el "batacazo" y derrote de nuevo a la "Canarinha", como ya lo logró por primera vez en un amistoso en el 2025 por 3-2 con este mismo entrenador, en octubre del 2025.

“Brasil era fuerte antes... Tengo la imagen de que Francia es fuerte, Argentina también. De Brasil no escuché mucho últimamente", disparó el joven atacante de Japón. Consultado acerca de "Ney", opinó también que el delantero de 34 años "ya no es más el de antes. Ese era el viejo Neymar, ¿verdad? Creo que ahora lo estamos haciendo bien".

Igualmente, el futbolista japonés aclaró que "Brasil sigue siendo fuerte" y completó: "Por lo tanto, si los derrotamos tomaremos aún más impulso". Todo indica que Shiogai será suplente en este compromiso, cuyo vencedor se medirá en los octavos de final con el ganador de Noruega vs. Costa de Marfil. Se espera un gran encuentro de ida y vuelta en Houston, Estados Unidos, ya que los "Samuráis azules" no suelen especular más allá del adversario que tengan dentro de la cancha.

Cómo ver Brasil vs. Japón: hora, TV en vivo y streaming en Argentina

El encuentro será el lunes 29 de junio a las 14 horas por los 16avos de final en el Estadio Houston de Estados Unidos, con el arbitraje del italiano Maurizio Mariani. La transmisión en vivo en la televisión será del canal Telefe y de DSports, en tanto que el streaming online estará a cargo de MiTelefe, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

Un jugador de Japón calentó la previa frente a Brasil en el Mundial 2026.

Las posibles formaciones de Brasil y Japón

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinicius; y Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti.

Japón: Zion Suzuki; Ayumu Seko, Kō Itakura, Hiroki Itō; Yukinari Sugawara, Daichi Kamada, Ao Tanaka, Keito Nakamura; Ritsu Dōan, Ayase Ueda y Daizen Maeda. DT: Hajime Moriyasu.