Qué pasa si Brasil gana, pierde o empata hoy ante Japón en el Mundial 2026

Qué pasa si Brasil gana, empata o pierde ante Japón en el Mundial 2026 (foto: ESPN).

La Selección de Brasil enfrenta a Japón por los 16avos de final del Mundial 2026, luego de haber ganado su grupo con comodidad. Es el enfrentamiento entre la máxima potencia de la historia del fútbol y la gran revelación asiática. De un lado, el combinado que más títulos ganó (cinco) y el único que disputó las 23 ediciones de la Copa del Mundo. Del otro, uno de los equipos que más creció en los últimos tiempos a nivel global.

Lo concreto es que se trata de un enfrentamiento determinante para el futuro de ambos conjuntos en el torneo, ya que esta es la primera instancia de eliminación directa en la máxima cita. Mientras que los sudamericanos no podrán contar con el lesionado Raphinha y Neymar sería suplente, los nipones sufrirán otra vez las sensibles bajas de Wataru Endo, Takefusa Kubo y Kaoru Mitoma.

Qué pasa si Brasil gana, empata o pierde contra Japón en el Mundial 2026

Si gana

Si la "Canarinha" se impone, avanzará a los octavos de final. En dicho caso, el pentacampeón se medirá en la siguiente fase con el vencedor de la serie entre Noruega y Costa de Marfil, que chocarán el martes 30 de junio a las 14 de Argentina en Dallas (Estados Unidos).

Si empata

Si el "Scratch" iguala en los 90 minutos del tiempo regular, deberá disputar una prórroga de 30 minutos extras, divididos en dos tiempos de 15. Si aún así persistiese el empate, habrá definición por penales para definir al ganador de la llave.

Si pierde

Si el cuadro de Carlo Ancelotti sucumbe frente a los asiáticos, quedará automáticamente eliminado de la Copa del Mundo.

Cómo ver Brasil vs. Japón: hora, TV en vivo y streaming en Argentina

El encuentro será el lunes 29 de junio a las 14 horas por los 16avos de final en el Estadio Houston de Estados Unidos, con el arbitraje del italiano Maurizio Mariani. La transmisión en vivo en la televisión será del canal Telefe y de DSports, en tanto que el streaming online estará a cargo de MiTelefe, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

Vinicius, la gran figura de este Brasil en el Mundial 2026.

Las posibles formaciones de Brasil y Japón

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinicius; y Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti.

Japón: Zion Suzuki; Ayumu Seko, Kō Itakura, Hiroki Itō; Yukinari Sugawara, Daichi Kamada, Ao Tanaka, Keito Nakamura; Ritsu Dōan, Ayase Ueda y Daizen Maeda. DT: Hajime Moriyasu.