Cuántos hijos tiene Neymar: cómo se llaman y con qué parejas los tuvo

El delantero suele compartir en redes sociales momentos familiares junto a sus hijos y sus seres queridos

Neymar volvió a ser noticia, esta vez por una cuestión vinculada a su vida personal. Mientras continúa recuperándose de una lesión y acompaña a la selección de Brasil en el Mundial 2026, el delantero anunció que espera un nuevo hijo junto a Bruna Biancardi. El anuncio despertó el interés por conocer más sobre la familia del astro brasileño y los hijos de Neymar.

Neymar anunció que será padre por quinta vez

En medio del Mundial 2026, Neymar sorprendió con una noticia que rápidamente recorrió las redes sociales y los medios internacionales: será padre nuevamente junto a su esposa, la modelo e influencer Bruna Biancardi.

La pareja mantiene una relación desde finales de 2020 y atravesó varias separaciones y reconciliaciones a lo largo de los años. Tras una nueva oportunidad que decidieron darse a mediados de 2024, consolidaron su vínculo y en julio de 2025 recibieron a Mel, su segunda hija en común.

Ahora se preparan para la llegada de otra niña. Aunque todavía no trascendió el nombre elegido, algunos seguidores especulan con que podría comenzar con la letra “M”, una tendencia que ya se repitió con sus dos hijas más pequeñas.

Cuántos hijos tiene Neymar actualmente

Antes de la llegada de su próximo bebé, Neymar es padre de cuatro hijos nacidos de diferentes relaciones sentimentales.

La familia del futbolista está integrada por Davi Lucca, Mavie, Helena y Mel. Cada uno llegó en distintos momentos de su vida y mantiene una presencia destacada en sus redes sociales, donde suele compartir imágenes y celebraciones familiares.

Con el nacimiento de su quinta hija, el delantero ampliará aún más un círculo familiar que ha ganado protagonismo en los últimos años.

Cómo se llaman los hijos de Neymar y quiénes son sus madres

Los hijos de Neymar tienen diferentes edades y nacieron fruto de distintas relaciones del futbolista brasileño.

Davi Lucca, el hijo mayor de Neymar

Davi Lucca tiene 14 años y es el primer hijo del jugador. Nació de la relación que mantuvo con la influencer Carolina Dantas cuando ambos eran muy jóvenes. A lo largo de los años, el adolescente apareció en numerosas publicaciones junto a su padre y suele acompañarlo en eventos deportivos y familiares.

Mavie y Mel, las hijas que tuvo con Bruna Biancardi

Mavie tiene 2 años y fue la primera hija que Neymar tuvo con Bruna Biancardi. Su nacimiento marcó una nueva etapa en la relación de la pareja.

Tiempo después llegó Mel, que actualmente tiene 11 meses y se convirtió en la segunda hija en común del matrimonio. Ahora ambos esperan a una tercera niña, que será el quinto hijo del futbolista.

Neymar confirmó que espera una nueva hija junto a Bruna Biancardi y se convertirá en padre por quinta vez

Helena, fruto de una relación con Amanda Kimberlly

Helena nació de un breve romance entre Neymar y la modelo Amanda Kimberlly. La pequeña tiene casi 2 años y se suma a la familia ensamblada que el delantero construyó a lo largo de su carrera.

Pese a las diferentes relaciones sentimentales que marcaron su vida privada, el futbolista suele mostrarse cercano a todos sus hijos y compartir momentos especiales con ellos.

La familia de Neymar sigue creciendo

Con la confirmación de un nuevo embarazo de Bruna Biancardi, la vida familiar de Neymar vuelve a ocupar un lugar destacado en la agenda mediática. Actualmente, el delantero es padre de cuatro hijos y espera la llegada de una quinta niña, ampliando una familia que combina distintas historias personales y que sigue despertando el interés de millones de seguidores alrededor del mundo.