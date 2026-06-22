Neymar podría debutar en el Mundial en duelo de Brasil ante Escocia

FOTO DE ARCHIVO: Neymar observa antes del partido de Brasil ante Marruecos

Neymar podría debutar en el Mundial en el partido que Brasil disputará el miércoles frente a Escocia, mientras Carlo Ancelotti evalúa si el delantero está ‌lo suficientemente en forma como para ‌volver tras una lesión en la pantorrilla que le ha mantenido fuera de la fase final hasta ahora.

El jugador de 34 años, convocado de nuevo por Ancelotti tras casi tres años alejado de la selección, aún no ha jugado en el torneo tras sufrir la lesión hace más de cinco semanas.

Su ausencia en los dos primeros partidos de la fase de grupos de Brasil, ante Marruecos y Haití, no hizo más que avivar la ​intriga en torno a un ⁠jugador cuya carrera ha pasado de ser la de un futbolista deslumbrante a tener ‌un historial médico tan extenso que alarmaría incluso al aficionado más ⁠optimista.

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Neymar jugó por última vez con Brasil en 2023, ⁠cuando sufrió una grave lesión de rodilla ante Uruguay en un partido de clasificación para el Mundial.

Desde entonces, ha estado más de 650 días de baja debido a una serie de ⁠lesiones sufridas durante sus etapas en Arabia Saudita y Brasil, donde regresó el ​año pasado al Santos, el club de su infancia, en ‌un intento por relanzar su carrera.

Sin embargo, su ‌regreso ha sido a tropezones, con nuevas lesiones y recientes polémicas que han ⁠interrumpido su búsqueda de ritmo y forma física.

Este año ha marcado seis goles y ha dado cuatro asistencias en 15 partidos, al tiempo que se le ha gestionado con cuidado y nunca ha jugado más de cuatro partidos consecutivos desde que regresó de la ​operación de rodilla ‌en febrero.

Su inclusión en la convocatoria de Ancelotti desató un acalorado debate en Brasil, sobre todo porque nadie parecía estar del todo seguro de cuándo estaría en forma, ni de qué versión de Neymar se vería.

NEYMAR VUELVE A ENTRENAR A PLENO RITMO

Tras perderse los partidos frente a Marruecos y Haití, Neymar ⁠retomó los entrenamientos a pleno la semana pasada. El lunes participó en su primer entrenamiento táctico y en equipo bajo las órdenes de Ancelotti, quien se hizo cargo de la selección brasileña tras dejar el Real Madrid el año pasado.

Su compañero Gabriel Martinelli dijo que Neymar parecía estar listo.

"Está rindiendo a un nivel muy alto y se ha podido ver la intensidad en la sesión de entrenamiento de hoy. Se nota lo ilusionado que está por estar con nosotros, ‌y su calidad es incuestionable", dijo Martinelli en una rueda de prensa el lunes.

"Que juegue o no es una decisión del seleccionador, pero creo que está en muy buena forma".

Brasil lidera el Grupo C con cuatro puntos, por delante de Marruecos por diferencia de goles. Escocia es tercera con tres puntos.

Tras una primera parte sin brillo en el empate a 1-1 con ‌Marruecos, Brasil respondió con una victoria por 3-0 sobre Haití y necesita una actuación convincente frente a los escoceses para aumentar sus posibilidades de quedar primeros. Brasil se clasificará para los dieciseisavos de final ‌como líder del grupo ⁠si gana o empata ante Escocia y Marruecos no consigue vencer a Haití.

Ancelotti también tiene un quebradero de cabeza en la banda derecha, ya ​que Raphinha está descartado por una lesión en el tendón de la corva. El joven del Bournemouth, Rayan, le sustituyó frente a Haití, pero Luiz Henrique, del Zenit de San Petersburgo, correría con ventaja para ser titular.

Con información de Reuters