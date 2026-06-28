DT de Japón promete elegir lanzadores de penales para el partido contra Brasil, llegado el caso

El entrenador de Japón, Hajime Moriyasu, durante el entrenamiento

El entrenador de Japón, Hajime Moriyasu, dijo el domingo que probablemente decidirá quién lanzará los penales si el ‌partido de dieciseisavos de ‌final del Mundial contra Brasil llega a esa instancia, en lugar de dejar que sean los propios jugadores quienes lo definan.

Japón quedó eliminado del Mundial de 2022 después de que tres jugadores fallaran sus penales contra Croacia en octavos de final. Si el partido contra Brasil el lunes en Houston termina en ​empate, Moriyasu se ⁠comprometió a quitarles a sus jugadores el peso de tomar ‌una decisión tan importante.

"Esta vez, cuando llegue el ⁠momento de la tanda de penales, ⁠es probable que prefiera decidir yo el orden de los lanzadores, en lugar de que los jugadores se ofrezcan voluntarios como ⁠la última vez", afirmó Moriyasu. "Creo que voy a tomar ​la decisión y decidir quién va a ‌lanzar".

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La selección japonesa viajó a ‌Norteamérica con la ambición de alcanzar su primera final de ⁠la historia, y las victorias sobre Alemania, España e Inglaterra en los últimos años han dado más peso a la idea de que el equipo podría llegar lejos.

Japón derrotó 3-2 ​a la ‌selección brasileña de Carlo Ancelotti en un amistoso disputado en Tokio en octubre, lo que supone un aliciente adicional para los brasileños de cara a este partido, señaló Moriyasu, quien añadió que el extremo Takefusa ⁠Kubo no participará tras sufrir una lesión en la fase de grupos.

"No está participando en los entrenamientos generales, sino que está realizando su entrenamiento individual", explicó Moriyasu. "No va a jugar el partido contra Brasil. Queremos que se recupere rápidamente y él también lo desea".

La mejora de los resultados de la selección en los últimos ‌años y el creciente número de jugadores japoneses que se incorporan a las principales ligas de Europa han convertido al equipo en un "tapado", algo que, según Moriyasu, los jugadores tendrán muy presente.

También señaló que los desplazamientos durante el torneo, que se celebra en ‌Canadá, Estados Unidos y México, resultan agotadores para los jugadores, y reconoció que disponer de un día de descanso menos que Brasil ‌supone un obstáculo ⁠que el equipo deberá gestionar.

"A corto plazo, creemos que somos capaces de ganar y creemos que ​tenemos esa oportunidad (...) incluso en este Mundial", afirmó Moriyasu. "Hay quien ha dicho que Japón sería un tapado y jugaremos teniendo eso en cuenta".

Con información de Reuters