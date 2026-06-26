Así podés ahorrar hasta $170.000 en comercios con Cuenta DNI en junio 2026

Los usuarios de Cuenta DNI cuentan a partir de este mes con una excelente noticia para cuidar el bolsillo. El Banco Provincia decidió renovar su esquema de beneficios e introdujo una importante mejora en uno de los descuentos más utilizados de la plataforma virtual: aumentó el monto máximo de reintegro disponible para las compras realizadas en comercios de cercanía, una medida clave para acompañar a las familias bonaerenses frente a los gastos cotidianos de la canasta básica.

La actualización ya se encuentra plenamente vigente y beneficia de forma directa a quienes utilizan la aplicación para abastecerse en almacenes, autoservicios, verdulerías, carnicerías y otros negocios barriales adheridos de la provincia de Buenos Aires.

El porcentaje de descuento se mantiene sin cambios, ofreciendo un 20% de ahorro sobre el valor de la compra de lunes a viernes. Sin embargo, la gran novedad radica en el tope de devolución: el límite semanal por persona pasó de $5.000 a $6.000.

Este incremento representa una mejora del 20% respecto al beneficio anterior y refuerza el atractivo de la billetera digital como una herramienta de ahorro masivo. Para poder aprovechar el reintegro máximo semanal de $6.000, los usuarios deberán realizar compras por un total de $30.000 utilizando Cuenta DNI como medio de pago.

Acreditación directa: Una vez efectuada la operación en el local adherido, la devolución del dinero se deposita automáticamente en la cuenta bancaria vinculada a la aplicación, sin necesidad de realizar ningún tipo de trámite adicional o reclamo.

La estrategia para superar los $170.000 de ahorro mensual con Cuenta DNI

El descuento en los negocios de barrio es sumamente atractivo, pero no es la única alternativa disponible en la agenda del mes. El Banco Provincia mantiene una variada grilla de promociones que, combinadas de manera estratégica, permiten alcanzar ahorros superiores a los $170.000 mensuales por persona.

En junio, Cuenta DNI aumentó el monto máximo de reintegro disponible para las compras realizadas en comercios de cercanía.

Esta cifra récord surge de la suma de los distintos reintegros que ofrece la entidad en rubros sensibles para la economía del hogar, entre los que se destacan:

Ferias y Mercados Bonaerenses: Una de las opciones más convenientes, ya que ofrece un 40% de descuento todos los días , con su propio tope semanal fijado en $6.000 por usuario.

Una de las opciones más convenientes, ya que ofrece un , con su propio tope semanal fijado en por usuario. Compra de garrafas: Ante la llegada del invierno, este beneficio cobra vital importancia. Brinda una devolución del 40% todos los días, con un límite unificado de hasta $18.000 por mes .

Ante la llegada del invierno, este beneficio cobra vital importancia. Brinda una todos los días, con un límite unificado de hasta . Rubros específicos y especiales: Continúan vigentes los reintegros para carnicerías, granjas, pescaderías y comercios vinculados al ámbito universitario. En estos casos, los beneficios suelen aplicarse en fechas y días específicos de la semana, por lo que las autoridades recomiendan ingresar con frecuencia a la aplicación para chequear el calendario de comercios adheridos.

Los principales beneficios de Cuenta DNI en junio

Para organizar las compras y optimizar el presupuesto familiar, este es el mapa de los descuentos más importantes del mes: