Cuenta DNI sumó un nuevo descuento en supermercados para los fines de semana

Hay varios días en que se pueden aprovechar los descuentos de Cuenta DNI en supermercados.

La billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI, anunció la ampliación de su catálogo de promociones vigentes para los últimos fines de semana del mes, abriendo la posibilidad de que los usuarios ahorren más dinero en sus compras diarias. Entre las principales novedades para la segunda quincena se destaca la incorporación de dos días extras de descuentos en una cadena de supermercados que ya contaba con una promoción activa durante la semana.

Según informaron desde el sitio web oficial de Cuenta DNI, este nuevo beneficio consiste en un 15 por ciento de descuento sin tope de reintegro ni mínimos de compra, y se podrá aprovechar durante el sábado 27 y el domingo 28.

Los usuarios bonaerenses de la aplicación podrán acceder a un ahorro de hasta un 30 por ciento de descuento durante la última semana del mes si se suma la promoción tradicional de los miércoles con este nuevo beneficio del fin de semana.

Sin embargo, para garantizar la devolución del dinero, es fundamental prestar atención a las condiciones de la promoción. Desde la entidad bancaria aclararon que el beneficio no aplicará para las siguientes operaciones:

Compras que se realicen mediante las cajas de autocobro en las sucursales adheridas.

Pagos que hayan sido abonados con tarjetas de crédito.

Respecto a la devolución, desde el Banco Provincia aseguraron que el reintegro se verá reflejado de forma automática en la cuenta del usuario, sin necesidad de realizar ningún tipo de trámite adicional, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la realización de la compra.

Una cadena de supermercados sumó dos días extras con la promoción que tenían vigente los miércoles.

Las otras promociones vigentes para los sábados y domingos

Además del beneficio en supermercados, quienes utilicen Cuenta DNI durante los fines de semana de junio podrán acceder a otras opciones de ahorro:

Gastronomía: 25 por ciento de descuento en locales adheridos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Para alcanzar el tope máximo de devolución, se debe realizar un consumo de $32.000.

Estaciones de servicio: 25 por ciento de descuento en locales de una reconocida cadena, con un tope de reintegro semanal de $8.000. Al igual que en gastronomía, se requiere un consumo de $32.000 para aprovechar el beneficio completo.

Todo lo que podés hacer con la aplicación de Cuenta DNI

Más allá de los días de descuentos especiales, la plataforma continúa funcionando como una herramienta digital clave para resolver diferentes gestiones financieras del día a día de forma ágil: