La respuesta ante los incendios debe adaptarse al cambio climático, según una responsable de la UE

Una imagen grabada con un dron muestra una furgoneta calcinada sobre un terreno arrasado por el fuego tras un incendio forestal cerca de la ciudad de Castellón de la Plana, España

​La respuesta de la Unión Europea a los incendios necesita más financiación, un mayor énfasis en la gestión forestal y una mejor educación sobre ‌el riesgo de incendios ante ‌el cambio climático, según el responsable de la respuesta a las crisis del bloque, mientras Francia y España luchan contra incendios mortíferos.

Los incendios han obligado a evacuar, en una escala sin precedentes, a decenas de miles de personas en toda Francia y España, y han arrasado una región ya castigada por un verano extremadamente caluroso y seco.

"El cambio climático se está acelerando. Por eso, nuestra respuesta debe ​evolucionar con la misma ⁠rapidez", dijo a Reuters Hadja Lahbib, comisaria de Gestión de Crisis de la ‌UE. "Debemos prepararnos para los riesgos antes de que se produzcan ⁠las catástrofes, y no limitarnos a reaccionar a ⁠posteriori".

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Lahbib señaló que no basta con adquirir más equipamiento de extinción de incendios, y que los países también deberían invertir una mayor parte de sus fondos de ⁠la UE en prácticas de gestión forestal que reduzcan el riesgo de ​incendios, así como educar mejor a los ciudadanos sobre "qué ‌comportamientos deben evitar a toda costa" para ‌reducir el riesgo de incendio.

Alrededor del 90% de los incendios se deben a ⁠actividades humanas, como hogueras o colillas de cigarrillos arrojadas.

LA AMENAZA EXIGE REFORZAR LA CAPACIDAD

Sin embargo, la UE tiene un papel limitado en la gestión de los incendios, cuya responsabilidad recae en los Gobiernos nacionales.

Bruselas coordina el despliegue de recursos ​adicionales aportados por ‌los países europeos cuando un país solicita ayuda de emergencia. La UE también cuenta con su propia flota de reserva "RescEU", compuesta por 22 aviones de extinción de incendios y cinco helicópteros, contratados a sus países miembros.

Hasta el martes, la UE había coordinado el despliegue de siete ⁠aviones y cuatro helicópteros en Francia, y de seis aviones y tres equipos terrestres de extinción de incendios en España.

El cambio climático está aumentando la presión sobre el sistema.

La UE ha destinado a más de 770 bomberos a los países en riesgo —una cifra récord— de cara a este verano, lo que refleja cómo el cambio climático provocado por el ser humano está intensificando el calor y la sequía, lo que permite que ‌los incendios se propaguen más rápido y ardan durante más tiempo.

Los responsables de la UE han afirmado que se están preparando para que los incendios sigan activos en noviembre de este año.

"La magnitud y la intensidad de estas catástrofes nos obligan a confirmar el refuerzo de nuestra capacidad colectiva", afirmó Lahbib, y añadió que la Comisión ‌había propuesto más que duplicar la financiación destinada a la respuesta a las crisis en el próximo presupuesto de la UE, hasta alcanzar los 10.700 millones de euros.

Los países ‌de la UE que ⁠negocian el presupuesto han reducido esa cifra a 9.100 millones de euros, según se desprende de su última propuesta de compromiso.

Mientras ​tanto, la UE está adquiriendo su propia flota permanente de extinción de incendios, que incluirá 12 aviones Canadair y cinco helicópteros, cuya entrega está prevista entre 2027 y 2030.

Con información de Reuters