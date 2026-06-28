El error que muchas parejas cometen en redes sociales y puede afectar la relación.

En tiempos donde gran parte de la vida cotidiana pasa por las redes sociales, muchas parejas sienten la necesidad de mostrar cada salida, aniversario o viaje. Sin embargo, distintos especialistas en psicología y vínculos coinciden en que la felicidad de una relación no depende de cuánto se publica, sino de lo que sucede cuando nadie está mirando.

Lejos de la lógica de los "me gusta", psicólogos y terapeutas de pareja sostienen que los vínculos más sólidos suelen preservar una parte importante de su intimidad. En lugar de buscar validación en internet, priorizan la comunicación, el tiempo compartido y los acuerdos dentro de la relación.

Psicólogos y terapeutas de pareja sostienen que los vínculos más sólidos suelen preservar una parte importante de su intimidad.

La psicóloga Sumalatha Vasudeva, del Hospital Gleneagles BGS de Bengaluru, explica que quienes no sienten la necesidad de exponer permanentemente su vida amorosa experimentan menos presión y pueden concentrarse en fortalecer el vínculo. Al no depender de la aprobación externa, disminuyen el estrés y disfrutan con mayor naturalidad los momentos cotidianos.

Esa mirada también aparece en la experiencia clínica de la psicoterapeuta Priyanka Kapoor, especializada en parejas y familias. Según señala, muchas relaciones felices están tan enfocadas en disfrutar el presente que incluso se olvidan de sacar fotos. Para ellas, la conexión emocional tiene mucho más valor que la construcción de una imagen pública.

Cuando las redes empiezan a interferir

Los especialistas advierten que la exposición constante también puede traer consecuencias negativas. Compartir cada detalle de la relación abre la puerta a comentarios, comparaciones y expectativas difíciles de sostener. La experta en relaciones Shahzeen Shivdasani sostiene que cuanto más pública se vuelve una pareja, más posibilidades existen de que las opiniones externas terminen influyendo en la dinámica del vínculo.

La psicóloga Aarti Anand explica que personas con baja autoestima o que atraviesan conflictos afectivos pueden utilizar las redes sociales para recibir aprobación inmediata mediante los "likes". El problema aparece cuando esa necesidad reemplaza las conversaciones sinceras y genera la obligación de sostener una imagen idealizada que poco tiene que ver con la realidad.

Cómo evitar que las redes dañen la relación

Los especialistas aclaran que el objetivo no es abandonar las redes sociales, sino aprender a utilizarlas sin que condicionen la vida de pareja.

Entre las recomendaciones más importantes aparecen: