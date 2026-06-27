Murió Ernestina Pais: el doloroso adiós de José María Muscari.

Ernestina Pais falleció a los 54 años, luego de ser arrollado su auto por una formación del Tren de la Costa en San Isidro. La conductora y humorista tenía una función a las 21 h de El divorcio del año, obra dirigida por José María Muscari donde formaba parte del elenco junto a Fabián Vena, Juan Palomino y Rochi Igarzábal.

Minutos luego de conocerse el trágico accidente, Muscari subió a su cuenta de Instagram el adiós a Ernestina: "Chau, Ernes. Que seas feliz en tu eternidad. QEPD", expresó con gran dolor el productor y director teatral, quien compartió una fotografía de ella en escena durante la obra que tenía lugar en el teatro Nini Marshall: "Asi te despido feliz y actuando".

Así fue el adiós de Muscari a Ernestina Pais. Foto: Captura de pantalla @josemariamuscari

Qué ocurrió con Ernestina Pais

La conductora Ernestina Pais, quien es recordada por el público por sus trabajo en los ciclos Caiga quien Caiga y Mañanas Informales, murió a los 54 años, luego de un accidente ferroviario en San Isidro. Según confirmaron desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia, su auto fue arrollado por una formación del Tren de la Costa, en el paso nivel de Sáenz Peña y Elcano.

Según se confirmó a El Destape, Ernestina Pais conducía un Honda Civic cuando cruzó con barrera baja. En el lugar del accidente trabajan bomberos y peritos, que investigan cómo sucedió la tragedia. La investigación está en manos de la UFI de Martínez.

Desde la cuenta de X del Multiteatro, el productor Carlos Rottemberg reveló que Ernestina Pais se dirigía a hacer una función de El divorcio del año cuando ocurrió la tragedia: "Causa estupor en el público -al llegar al teatro Nini Marshall de Tigre- el enterarse del trágico fallecimiento de la actriz y conductora Ernestina Pais, quien tenía función de la obra El divorcio del año. Desde esta Casa Teatral acompañamos con pesar y tristeza a su familia".