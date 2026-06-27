Incapacidad de Arabia Saudita para crear ocasiones selló su destino, dice DT

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo H - Cabo Verde vs Arabia Saudita

La incapacidad de Arabia Saudita para mantener la ‌posesión del ‌balón y crear ocasiones de gol condenó al equipo a un empate 0-0 ante Cabo Verde el viernes, en su último partido del Grupo ​H ⁠del Mundial, dijo el seleccionador ‌Georgios Donis.

• "Fuimos muy flojos ⁠a la hora ⁠de crear jugadas. Así no se puede ganar un partido", afirmó ⁠el DT.

• Donis añadió ​que Arabia Saudita ‌tuvo problemas para ‌presionar a la zaga de ⁠Cabo Verde, salvo durante un breve periodo de tiempo en la segunda parte.

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• "Nuestra ​línea ‌de ataque no funcionó bien. Nuestro mayor problema hoy fue la creación de juego, y eso fue ⁠evidente".

• Donis elogió a sus jugadores y señaló que la aventura en el Mundial había sido una buena experiencia, aunque tendría que evaluar el rendimiento más ‌adelante.

• "No fue lo que queríamos, porque al jugar un partido así contra un equipo más o menos de nuestro mismo ‌nivel, nuestro rendimiento no fue bueno. Esto es motivo de preocupación", ‌afirmó.

• "La ⁠experiencia ha sido positiva y me gustaría dar ​las gracias a los jugadores", remarcó.

Con información de Reuters