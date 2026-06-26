Montella dice que Turquía se marcha del Mundial con la frente en alto tras la victoria ante EEUU

El seleccionador de Turquía, Vincenzo Montella, dijo que su equipo volvería a casa con la frente en alto después de cerrar su campaña en el Mundial con una victoria agónica por 3-2 sobre Estados Unidos el jueves en Los Ángeles.
Montella elogió a los jugadores por mostrar sus cualidades, capacidades y carácter pese al desgaste mental de estar ya eliminados y de jugar ante un público mayoritariamente favorable a Estados Unidos.
• "Podemos volver a casa con la frente en alto", dijo Montella. "El fútbol duele, pero me emocioné al final del partido. (...) El encuentro de hoy importa mucho más que 1.000 victorias".
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• Montella dijo que Turquía había creado suficientes ocasiones durante todo el torneo, pero que no había sido lo bastante contundente, aunque subrayó que no culparía a jugadores concretos por las oportunidades falladas.
• Afirmó que su equipo había tenido mala fortuna en sus dos primeros partidos y argumentó que incluso un empate en cualquiera de ellos podría haber cambiado su destino, pero aceptó que "el fútbol no siempre es justo".
• Montella dijo que las celebraciones del equipo tras el pitido final reflejaron su orgullo nacional y le dieron confianza para el futuro.
• Turquía disputaba su primer Mundial desde 2002, y Montella dijo que esperaba que no tuvieran que esperar otros 24 años para regresar. "Ojalá lo hagamos mejor, no dentro de 24 años, sino antes", afirmó.
Con información de Reuters