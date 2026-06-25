PAMI firmó un acuerdo clave para reducir infecciones hospitalarias

El programa fortalece la detección temprana de bacterias resistentes peligrosas.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) anunció la firma de un convenio con la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Malbrán para fortalecer la seguridad sanitaria de sus afiliados durante las internaciones. La iniciativa incorpora a tres centros de salud propios a una red especializada en la detección temprana y contención de microorganismos resistentes a los antibióticos.

El acuerdo apunta a disminuir el riesgo de infecciones intrahospitalarias y acelerar los diagnósticos ante la presencia de gérmenes multirresistentes, una problemática que representa un desafío creciente para los sistemas de salud en todo el mundo.

Qué establece el nuevo convenio entre PAMI y el Malbrán

La obra social de los jubilados informó que tres de sus efectores propios pasarán a integrar la Red GAIHN-AR, un programa internacional orientado a la vigilancia y control de microorganismos resistentes. Los establecimientos incorporados son la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires; el Hospital Dr. Bernardo A. Houssay, en Mar del Plata; y el Policlínico PAMI II, en Rosario.

Según explicó el organismo, la participación en esta red permitirá fortalecer los mecanismos de prevención, monitoreo y respuesta ante posibles brotes dentro de los centros de salud.

El objetivo: reducir infecciones y mejorar los diagnósticos

Las infecciones asociadas a la atención médica son una de las principales preocupaciones de hospitales y clínicas. En muchos casos, la presencia de bacterias resistentes dificulta los tratamientos y puede prolongar las internaciones. Por ese motivo, el convenio busca mejorar la capacidad de detección temprana y evitar la propagación de microorganismos que presentan resistencia a distintos antibióticos.

Desde PAMI destacaron que la iniciativa permitirá ofrecer una atención más segura para los afiliados y reforzar las estrategias de vigilancia epidemiológica dentro de los establecimientos sanitarios.

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Los resultados que mostró el programa

Uno de los datos más relevantes difundidos por el organismo tiene que ver con la efectividad del modelo implementado por la Red GAIHN-AR en otros centros de salud. De acuerdo con la información oficial, en los hospitales donde este sistema ya funciona, las colonizaciones por gérmenes multirresistentes se redujeron un 73% entre 2023 y 2025.

Además, durante ese período se lograron contener cinco alertas sanitarias sin que se produjera diseminación de los microorganismos detectados. Estos resultados son considerados un antecedente positivo para la incorporación de los hospitales de PAMI al programa.

Tres hospitales de PAMI se integran a una red internacional.

La apuesta por la cooperación técnica

Desde la obra social remarcaron que el acuerdo forma parte de una estrategia más amplia destinada a incorporar experiencias y herramientas que ya demostraron buenos resultados en otros ámbitos de la salud.

La cooperación técnica con organismos especializados como el Malbrán busca acercar nuevas metodologías de trabajo, optimizar procesos y elevar los estándares de atención para millones de afiliados. En ese marco, PAMI sostuvo que continuará impulsando acciones conjuntas que permitan mejorar la calidad de los servicios médicos y fortalecer la seguridad de los pacientes durante las internaciones.