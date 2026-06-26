Tras el festín de goles en el Mundial, Paraguay y Australia protagonizan un empate insípido

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo D - Paraguay vs. Australia - Estadio del Área de la Bahía de San Francisco, Santa Clara, California, EEUU - 25 de junio de 2026. Alessandro Circati de Australia en acción con Alex Arce de Paraguay

En un Mundial repleto de emoción y con un número récord de goles, el aburridísimo empate del ‌jueves entre Paraguay y ‌Australia careció de la intensidad y la acción que suelen caracterizar a los últimos partidos de la fase de grupos en el mayor evento de este deporte.

El partido del Grupo D se había anunciado como un encuentro en el que el ganador se lo llevaría todo, pero acabó siendo un partido cauteloso y entrecortado, ya ​que dos selecciones ⁠reacias al riesgo parecían conformarse con un empate a 0-0, ‌probablemente suficiente para que ambas pasaran a la siguiente ⁠ronda.

Los australianos celebraron ese punto como si ⁠fuera una victoria, ya que se aseguraron el segundo puesto y una plaza en la fase eliminatoria por tercera vez. Para Paraguay, ⁠el empate les situó en una buena posición para pasar ​de ronda como uno de los ocho ‌mejores terceros clasificados en este torneo ‌ampliado a 48 equipos.

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Mucho antes del partido del jueves, Estados ⁠Unidos, uno de los coanfitriones, ya se había proclamado ganador del grupo, mientras que Turquía quedó eliminada prematuramente. Al final, fue la diferencia de goles la que decidió que Australia terminara segunda y ​evitara enfrentarse ‌a un ganador de grupo en los dieciseisavos de final.

El público, que había agotado las entradas en el estadio de la Bahía de San Francisco, había comenzado con gran entusiasmo, pero pronto pasó a hacer la ola para ⁠amenizar un partido monótono, interrumpido constantemente por entradas duras y los silbidos del árbitro.

Paraguay tardó 53 minutos en conseguir su único córner del partido, y solo el segundo del torneo.

Hubo un total de 19 disparos a puerta, la mayoría de ellos de Australia, pero pocos pusieron a prueba a los dos porteros.

Ambos entrenadores se mostraron molestos ante las ‌insinuaciones de los medios de comunicación de que ambos equipos podrían haberse conformado con el empate.

"Se pueden tener opiniones sobre cómo se jugó el partido o sobre lo que ambos pensábamos que necesitábamos, pero en ningún momento sentimos que estuviéramos jugando para empatar", dijo el seleccionador ‌de Australia, Tony Popovic.

"Intentamos ganar el partido y, al final, el empate fue suficiente para ambas selecciones".

Su homólogo paraguayo, Gustavo Alfaro, señaló que su ‌equipo defendió bien ⁠y que les costó mucho superar la defensa australiana.

"Tenemos que esperar. Tenemos esa incertidumbre de si vamos a ​clasificar o no", afirmó.

"Como les dije a los jugadores, nosotros no venimos a empatar el partido. Yo quería ganar, ellos querían ganar".

(Redacción de Martin Petty; Edición: Peter Rutherford; edición en español de Paula Villalba)