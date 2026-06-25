Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 25 de junio

Desafiando al corralito: bancos prestaron 6 de 10 dólares depositados y Caputo va por más

Los bancos ya prestaron más del 62% de los dólares que reciben de parte de los ahorristas y el Gobierno impulsa una mayor flexibilización para expandir todavía más ese negocio. La habilitación para financiar en moneda extranjera a empresas sin ingresos en dólares, mediante garantías de exportadores, reabre una discusión que quedó instalada tras la crisis de 2001.