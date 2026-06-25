Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 25 de junio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 15 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 25 de junio
Este jueves 25 de junio, la cotización del dólar blue en el mercado informal se ubica en $1510 para la compra y $1530 para la venta, registrando un avance del 1,66% respecto a los valores del cierre anterior.
Hace 30 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 25 de junio
El dólar contado con liquidación se actualiza este jueves 25 de junio y opera con una cotización de $1549.1023 para la compra y de $1553.7138 para la venta, marcando una variación del 0,20% en la rueda.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 25 de junio
El dólar bolsa, conocido como MEP, se mueve en el mercado de bonos este jueves. Su cotización para la compra se ubica en $1502.01 y para la venta en $1503.72, mostrando una variación de -0,11% en la jornada.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 25 de junio
En la jornada de este jueves 25 de junio, el dólar oficial en el Banco Nación se sitúa en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, con una variación del 0,34% frente al cierre previo.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 25 de junio
Este jueves 25 de junio, el dólar blue opera en el mercado informal a $1510 para la compra y $1530 para la venta, lo que representa un avance del 1,66% en la rueda.
Hace 14 horas
Melconian volvió a cuestionar el valor del dólar de Milei y alertó soba la estabilidad
El ex presidente del Banco Nación sostuvo que la calma del dólar no responde a una normalización estructural de la economía sino a factores extraordinarios que funcionan como un sostén transitorio, entre ellos el superávit fiscal y, especialmente, el ingreso de divisas generado por Vaca Muerta.
Hace 22 horas
El dólar oficial cerró al borde de los $ 1.500
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
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Desafiando al corralito: bancos prestaron 6 de 10 dólares depositados y Caputo va por más
Los bancos ya prestaron más del 62% de los dólares que reciben de parte de los ahorristas y el Gobierno impulsa una mayor flexibilización para expandir todavía más ese negocio. La habilitación para financiar en moneda extranjera a empresas sin ingresos en dólares, mediante garantías de exportadores, reabre una discusión que quedó instalada tras la crisis de 2001.
11:43 | 23/06/2026
Subieron todas las variantes del dólar y el blue cerró por encima de los $1.500
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
13:23 | 22/06/2026
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El dólar oficial, el MEP y el Banco Nación operan casi en el mismo valor. Sin embargo la diferencia, depende de la plataforma utilizada.
Cómo comprar dólar hoy
12:19 | 22/06/2026
Precio del dólar: este es el valor máximo que puede alcanzar
El Banco Central actualiza diariamente los límites de la banda cambiaria. Según los valores oficiales, el techo de intervención para el dólar mayorista ya superará los $1.800 hacia fines de junio.
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Cómo cobrar en dólares desde Argentina: el método que se usa cada vez más
Miles de trabajadores independientes reciben pagos del exterior y convierten sus dólares a pesos con plataformas. ¿Sabés cómo aprovechar estas herramientas para cuidar tu dinero?
07:24 | 22/06/2026
El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.480
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 22 de junio
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 21 de junio
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 20 de junio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
12:15 | 19/06/2026
Subió el dólar oficial e igualó al blue y los financieros cerraron con escaso movimiento
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña. Todo lo que pasa con el dólar oficial, el dólar blue y los financieros. El mercado cambiario en vivo.
17:14 | 18/06/2026
Cuál es el valor máximo del dólar para el lunes 22 de junio
El Banco Central actualizó los límites de la banda cambiaria y fijó por debajo de los $2.000 el techo del dólar oficial mayorista para el lunes 22 de junio.
Valor máximo del dólar según el BCRA
12:55 | 18/06/2026
El Gobierno flexibilizó la operación con el dólar Bolsa
La medida, impulsada a partir de una solicitud del Banco Central, permite que estos intermediarios puedan efectuar ventas de títulos con liquidación en moneda extranjera utilizando sus propias carteras.
11:31 | 18/06/2026
Qué va a pasar con el dólar en junio 2026, según consultoras y bancos privados
El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central mostró una corrección a la baja en las proyecciones para el tipo de cambio. Los analistas esperan que el dólar oficial siga subiendo, pero a un ritmo menor que la inflación.
Qué va a pasar con el dólar según el REM