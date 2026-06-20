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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 20 de junio

En VIVO - Actualizado hace 14 minutos

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

Hace 14 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 20 de junio

Con el mercado cambiario inactivo durante el fin de semana, los valores de referencia del dólar MEP corresponden al cierre de la rueda del viernes. En esa jornada, la cotización de compra se situó en $1476.02 y la de venta en $1477.4, marcando una variación del 0,92% respecto al día previo.

Hace 29 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 20 de junio

El dólar oficial cerró la última rueda de la semana a $1430 para la compra y $1480 para la venta, con una variación del 0,68%. Este sábado 20 de junio, con el mercado inactivo por el fin de semana, la cotización se mantiene estática hasta el próximo lunes.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 20 de junio

Este sábado 20 de junio, con el mercado de cambios cerrado, el dólar blue despidió la semana con un precio de $1460 para la compra y $1480 para la venta, luego de anotar el viernes una variación de -0,34%.

Hace 15 horas

Subió el dólar oficial e igualó al blue y los financieros cerraron con escaso movimiento

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña. Todo lo que pasa con el dólar oficial, el dólar blue y los financieros. El mercado cambiario en vivo. 

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17:14 | 18/06/2026

Cuál es el valor máximo del dólar para el lunes 22 de junio

El Banco Central actualizó los límites de la banda cambiaria y fijó por debajo de los $2.000 el techo del dólar oficial mayorista para el lunes 22 de junio.

Valor máximo del dólar según el BCRA

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12:55 | 18/06/2026

El Gobierno flexibilizó la operación con el dólar Bolsa

La medida, impulsada a partir de una solicitud del Banco Central, permite que estos intermediarios puedan efectuar ventas de títulos con liquidación en moneda extranjera utilizando sus propias carteras.

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11:31 | 18/06/2026

Qué va a pasar con el dólar en junio 2026, según consultoras y bancos privados

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central mostró una corrección a la baja en las proyecciones para el tipo de cambio. Los analistas esperan que el dólar oficial siga subiendo, pero a un ritmo menor que la inflación.

Qué va a pasar con el dólar según el REM

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07:17 | 18/06/2026

En una jornada inestable, subieron el dólar oficial y el blue en la City

Cuánto cotizan el dólar blue, el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL. Cuánto cuesta la moneda estadounidense hoy. Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones.

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15:20 | 17/06/2026

Los dólares oficial y paralelos cerraron con nuevas subas

Cuánto cotizaron el dólar blue, el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL. Cuánto cuesta la moneda estadounidense hoy.

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14:08 | 17/06/2026

Este es el valor máximo que puede alcanzar el dólar

El Banco Central actualizó los límites de la banda cambiaria y ya definió el techo que tendrá el dólar oficial mayorista para el 19 de junio. 

Cuál es el valor máximo del dólar

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13:12 | 17/06/2026

Amplían el acceso a los créditos en dólares y habrá nuevos beneficiarios

Una nueva disposición del Banco Central flexibiliza las condiciones para acceder a financiamiento en moneda extranjera.

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12:49 | 17/06/2026

Leve suba del dólar blue este miércoles, 17 de junio

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

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00:09 | 17/06/2026

Los empresarios defienden lo que los perjudica

La última encuesta de Vistage a dueños y CEOs muestra el alma dividida del mundo empresarial. El 52% considera que la economía empeoró, pero el 54% espera que mejore en los próximos doce meses. La rentabilidad no acompaña, la inversión pierde impulso y el empleo aparece más como una estructura a conservar que como una variable de expansión. La conclusión política es contundente: siguen esperando que los salve el mismo modelo que achica sus mercados. 

 

Desde hace unos meses, al mundo empresarial dejó de gustarle el estilo libertario, y desearía que el próximo presidente sea otro u otra con la misma orientación política y de alineamiento geopolítico externo con Estados Unidos.

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15:08 | 16/06/2026

El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.450

Cuánto cotizan el dólar blue, el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL. Cuánto cuesta la moneda estadounidense hoy.

A cuánto cotiza el dólar tras el feriado

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12:54 | 16/06/2026

En menos de un año y medio de flexibilización del cepo se fugaron casi u$s60.000 millones

La cifra ya alcanza al 60% de toda la salida récord de divisas que se verificó durante el macrismo, también bajo un esquema de dólar atrasado y tasas de interés que permitían una rentabilidad alta en moneda dura, incentivando el ingreso de capitales especulativos y la compra de divisas por parte de ahorristas.

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Dólar se mantiene estable; el yen no encuentra respiro tras alza de tasas en Japón

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra billetes de dólar estadounidense

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16:49 | 15/06/2026

Cómo comprar el dólar más barato

El dólar oficial cotiza cerca de $1.450 y continúa entre las opciones más elegidas para ahorrar. 

A cuánto se vende el dólar más barato

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