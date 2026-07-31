Video: el gol de O'Higgins frente a Boca Juniors para empatar la serie por Copa Sudamericana

O'Higgins empató la serie contra Boca en Copa Sudamericana y fuerza los penales: cómo fue el gol.

O'Higgins empató la serie ante Boca Juniors por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. A los 72 minutos de partido, el delantero argentino Francisco González aprovechó un rebote a la salida de un lateral y puso el 1 a 0 a favor del conjunto chileno. Con este resultado, y tras la victoria del 'Xeneize' por la mínima en el duelo de ida, el pase a octavos de final del certamen se definirá en la tanda de penales.

Por dónde ver Boca contra O´Higgins por la Copa Sudamericana

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es través de los canales oficiales.

El encuentro entre Boca y O´Higgins podrá verse por la plataforma Disney+ (pack premium).

La formación de Boca vs. O'Higgins

De no surgir inconvenientes en las horas previas al viaje, la probable formación del conjunto xeneize sería con:

Álvaro Montero; Dylan Gorosito o Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Con esa alineación, Boca buscará dar vuelta la página tras la caída ante Riestra y sellar en Chile la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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