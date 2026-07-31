La oposición repudió la reforma del BCRA de Milei: "No se utiliza en ningún país"

Tras el anuncio por Cadena Nacional del presidente Javier Milei de la reforma de la carta Orgánica del Banco Centra de la República Argentina (BCRA), el "grillete fiscal" y la desregulación del mercado de capitales y seguros, economistas y otras voces de la oposición salieron a cruzar las iniciativas que buscan establecer un sistema similar al de Peru: con restricciones en el accionar de la entidad monetaria, entronización a sus autoridades y penas a la emisión monetaria.

"En resumen, otra vez el presidente promete reformas ambiciosas para sostener la narrativa de que están cambiando la historia en pos de un futuro promisorio que estaría a la vuelta de la esquina pero que nunca llega. Y mientras tanto la destrucción de empresas, de puestos de trabajo, la entrega de los recursos estratégicos de nuestro país y hasta de la tierra, el empobrecimiento y el endeudamiento de las familias, nada de eso forma parte de los anuncios del gobierno nunca", afirmó el diputado nacional de Unión por la Patria Itai Hagman a través de su cuenta de X.

El legislador también cuestionó la crítica a la reforma de la carta Orgánica del BCRA en 2012, que según Milei "permitía emitir bajo cualquier pretexto", afirmando que el "grueso de las reformas anunciadas" corresponden "a la vigente desde 1992".

"De hecho de 2012 lo único relevante que anunció es el cambio del 'mandato' cuyo impacto concreto fue más simbólico que concreto. El modelo propuesto por el presidente no se utiliza en prácticamente ningún país del mundo", insistió.

Respecto a la propuesta de que el titular del BCRA solo sea removido con dos tercios de las dos Cámara, el ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, denunció en diálogo con El Destape que le "quieren dejar un caballo de Troya al gobierno que viene".

"Este no era el criterio que tenía la gente que está en este gobierno y estaba en 2015, cuando yo era presidente del BCRA y tenía mandato. Parece que hay un presidente del BCRA progresista se tiene que ir para poner a alguien del próximo gobierno, en ese caso (Mauricio) Macri", protestó.

En esa linea, puso en duda que las autoridades actuales sean "muy independientes, porque fueron socios el presidente del BCRA (Santiago Bausilli) y el ministro de Economía (Luis Caputo)". Además, alertó sobre "dejar un Banco Central sin facultades".

Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), cuestionaron el "mandato único" que Milei le quiere imponer al BCRA que es "preservar la moneda". El think tank que comanda Hernán Letcher elaboró un informe que señaló que los bancos centrales de Estados Unidos, Israel, Brasil, México, Uruguay, Chile, Inglaterra y la Unión Europea tienen más misiones, que incluyen la de fomentar el empleo, la producción y regular el sistema financiero.

En ese contexto, desde CEPA observaron que el proyecto invoca el modelo del Banco Central de Reserva de Perú (BCRP), "cuya Carta Orgánica es la más restrictiva de la región", pero que Milei, además de copiarlo "lo excede en varios aspectos".

"El proyecto de Milei toma la prohibición del financiamiento monetario directo al igual que Perú, aunque este último también conserva una cláusula acotada para la compra de títulos de deuda en el mercado secundario. La reforma propuesta no contemplaría estas operaciones, eliminando herramientas de política monetaria. Además, Milei añade sanciones penales por emisión monetaria", argumentaron.

Y agregaron: "En materia del giro de utilidades, Milei no sólo restringe la capacidad de transferencia, sino que también pretende condicionar la aplicación de los fondos por parte del Tesoro Nacional, algo que Perú no contempla".

A su turno, Hagman cuestionó el proyecto de "grillete fiscal", que propone la suspensión de prestaciones de servicios del Estado cuando haya un "resultado fiscal deficitario" y "el Congreso no devuelve las cuentas al equilibrio".

"El esquema de 'shutdown' tampoco se aplica en casi ningún país y en los Estados Unidos ha generado estragos e incluso aumento de la presión fiscal por los problemas que genera en la cadena de pagos del Estado", señaló el diputado por la Ciudad de Buenos Aires, aludiendo al sistema estadounidese al que el gobierno mileista pretende copiar.

Más duro fue el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, que a través de su cuenta de X le dijo a Milei que Presidente "el “shutdown" ya "se inició y "fue usted con sus políticas el que lo provocó".

"Y NO MIENTA! Porque muchos SERVICIOS ESENCIALES YA NO SE ESTÁN GARANTIZANDO por el ajuste, recorte, vaciamiento y despidos masivos. Si el Estado argentino hoy sigue funcionando es pura y exclusivamente por el ESFUERZO Y SACRIFICIO DE SUS TRABAJADORES. Además, le cuento que si la inflación es un robo como dijo, todos ustedes YA TENDRÍAN QUE ESTAR PRESOS!! Somos unos de los países con la inflación más alta en el mundo", lanzó.

Por otra parte, Vanoli afirmó que "no existe ningún país que criminalice la emisión monetaria", y recordó que Milei acudió a esta, al igual que a las "utilidades del Banco Central y a los adelantos".

"Es algo intermedio, que se puede discutir la forma o el grado, pero el financiamiento al tesoro no es ilimitado. Pasó con el Banco Central europeo, que, durante la crisis internacional, tienen que salir a violar el estatuto o encontrar una manera. Algunos países tienen el financiamiento directo al tesoro prohibido, pero siempre hay mecanismos indirectos", señaló.