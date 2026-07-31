Rafael Grossi, director de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) y reconocido por su intervención en conflictos como los de Ucrania e Irán.

El Consejo de Seguridad de la ONU llevó a cabo una votación informal para medir el apoyo a los aspirantes a la Secretaría General del organismo. En esta primera consulta, dos candidatas latinoamericanas se posicionaron como las favoritas, seguidas por el diplomático argentino Rafael Grossi.

La costarricense Rebeca Gynspan, quien actualmente se desempeña como secretaria general de la UNCTAD, fue la más votada gracias a su perfil técnico y su rol clave en el acuerdo para la salida de granos ucranianos por el Mar Negro durante el conflicto europeo. En segundo lugar quedó la guyanesa Carolyn Rodrigues-Briket, respaldada públicamente por China.

El representante mexicano ante la ONU, Peter Thomas Muñoz Ledo, resumió la tendencia con la frase “Es tiempo de mujeres”, reflejando la posibilidad histórica de que una mujer ocupe por primera vez en 80 años el máximo cargo diplomático global.

¿Cómo quedó posicionado el argentino Grossi?

Por su parte, Rafael Grossi, director de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) y reconocido por su intervención en conflictos como los de Ucrania e Irán, quedó en tercer lugar según el sondeo informal divulgado por Passblue, confirmando tendencias previas indicadas por Bloomberg.

Aunque restan varias rondas de debate antes de la definición, diplomáticos consultados señalaron que este resultado representa la primera “foto política” de una carrera donde el factor género empezó a pesar más que los currículums individuales. “El resultado habla por sí solo”, indicaron con preocupación, destacando la creciente influencia del género en las negociaciones diplomáticas.

El proceso se desarrolla en un contexto complejo, con cuestionamientos al multilateralismo y la retirada de Estados Unidos, principal financiador de la ONU. Durante la apertura del debate de candidatos el 23 de julio, la presidenta de la Asamblea General calificó a Naciones Unidas como “el corazón del multilateralismo” y llamó a buscar “soluciones concretas” e “imparciales” para los desafíos globales, recordando que la organización representa a “8.000 millones de ciudadanos del mundo”. Además, destacó que la “mitad de la población mundial son mujeres y niñas”, un dato que cobra relevancia ante el primer sondeo informal.

El reclamo de Estados Unidos

En esa línea, el representante de Estados Unidos ante la ONU afirmó que el próximo secretario general deberá impulsar una profunda reforma de la institución, con un perfil que priorice “menos sede y más terreno” (“less headquarters and more field”), una postura que se asocia al discurso de Grossi.

El diplomático argentino mantuvo esta postura en su discurso, justo en la misma semana en que la delegación argentina volvió a votar junto a Estados Unidos e Israel en contra de una resolución de la Asamblea General sobre derechos humanos.

¿Cómo fue la votación y qué arrojaron las encuestas?

En la votación informal no vinculante en la que participaron los 15 miembros del Consejo de Seguridad, Grynspan recibió 10 votos a favor, frente a nueve para Rodrigues-Birkett y siete para Grossi, según informaron diplomáticos a Reuters.

En las encuestas informales, de las que se prevén varias rondas, se pregunta a los miembros del Consejo de Seguridad, mediante votación secreta, si "apoyan", "desaconsejan" o no tienen "ninguna opinión" sobre los candidatos.

Allí, Grynspan, economista nacida de padres judíos que abandonaron Europa tras sobrevivir al Holocausto, recibió un voto de desaprobación y cuatro abstenciones. Rodrigues-Birkett recibió dos votos de desaprobación y cuatro abstenciones, y Grossi dos votos de desaprobación y seis abstenciones.

En las primeras rondas de sondeos informales, se emiten votos idénticos, lo que permite a los diplomáticos observar los niveles generales de apoyo y oposición sin revelar si los votos negativos proceden de alguno de los cinco miembros permanentes del Consejo con derecho a veto: China, Francia, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos.

En una etapa posterior, los cinco miembros permanentes utilizan papeletas de diferente color que revelan si un candidato ha recibido un voto de "desaprobación" por parte de alguno de ellos.

Los otros candidatos son la expresidenta chilena Michelle Bachelet, la exministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, María Fernanda Espinosa, el expresidente senegalés Macky Sall y el diplomático ugandés Olara Otunnu, quien se unió a la contienda la semana pasada.

Bachelet recibió seis votos a favor, cinco en contra y cuatro sin opinión; Sall seis a favor, siete en contra y dos sin opinión; Espinosa cinco a favor, dos en contra y ocho sin opinión; y Otunnu dos a favor, cinco en contra y ocho sin opinión.