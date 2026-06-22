Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la cuarta semana de junio 2026

El dólar más barato en la cuarta semana de junio, es el Dólar oficial, que se encuentra a $1.475, sin embargo la diferencia es casi mínima con el valor en el que opera el dólar blue, que cotiza a $1.480. En tanto, el dólar MEP o "dólar bolsa" se encuentra a $1.481; mientras que el dólar blue está $1.485.
En este contexto, las diferencias entre las distintas cotizaciones volvieron a achicarse y el precio final para comprar dólares depende cada vez más del banco, la plataforma utilizada y el tipo de operación elegida por cada ahorrista.
Cómo comprar dólar MEP esta semana
- Abrir una cuenta comitente: este paso se realiza a través de un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) o, en algunos casos, directamente desde el home banking de ciertos bancos.
- Registrar los datos: es necesario completar un formulario con documentos como el DNI, el CUIL, una foto tipo selfie y vincular una cuenta bancaria o billetera digital.
- Depositar fondos: transferir pesos desde una cuenta bancaria a la cuenta comitente recién creada.
- Seleccionar un bono: elegir bonos habilitados para este tipo de operación, como el AL30 u otras opciones disponibles.
- Indicar el monto: especificar la cantidad de pesos que se desea convertir y verificar la cotización para estimar cuántos dólares se obtendrán.
- Confirmar la compra: validar y completar la operación a través de la plataforma del broker o banco.
- Cumplir con el período de parking: después de realizar la compra de bonos en pesos, se debe esperar un día hábil antes de venderlos para obtener dólares.
- Transferir los dólares: una vez disponible, transferir los dólares adquiridos a una cuenta bancaria en dólares a nombre del titular de la cuenta comitente.
¿Cómo se compran dólares oficial?
Podés comprar dólares desde el homebanking o la app de tu banco, según el procedimiento de cada entidad. Para operar necesitás tener una cuenta bancaria en dólares, que en muchos casos se puede abrir online y sin costo, aunque algunos bancos cobran comisiones.
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Compra digital (online- Home Banking)
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Compra en efectivo (por ventanilla)
Cómo se pueden retirar los dólares sin restricciones:
Hay dos alternativas para hacerlo:
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Cajeros automáticos: por ahora, sólo en algunos bancos tienen cajero automático que expende dólares. En la mayoría de los casos hay un sólo cajero habilitado.
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Compra online y retiro físico: si comprás dólares desde tu banco online, luego podés ir a retirarlos por ventanilla sin tope, siempre que tengas los fondos en tu cuenta.