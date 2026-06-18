La Comisión Nacional de Valores (CNV) oficializó una modificación en el régimen que regulaba las operaciones con dólares financieros, como el dólar MEP y el contado con liquidación (CCL), realizadas por los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) y los Agentes de Negociación (AN).

La medida, impulsada a partir de una solicitud del Banco Central, permite que estos intermediarios puedan efectuar ventas de títulos con liquidación en moneda extranjera utilizando sus propias carteras, bajo determinadas condiciones.

Dólar MEP y contado con liquidación: cómo funcionará desde ahora

Hasta la entrada en vigencia de esta disposición, los agentes que mantenían posiciones tomadoras en cauciones, pases u otras modalidades de financiamiento en pesos tenían prohibido realizar operaciones de venta de valores negociables con liquidación en dólares, tanto por cuenta de clientes como con recursos propios.

Con el nuevo esquema, la limitación continúa vigente para las operaciones realizadas en nombre de terceros. Sin embargo, se flexibiliza para las posiciones propias de los agentes. En ese sentido, podrán concretar ventas de títulos en dólares siempre que la operación no implique incrementar su posición neta en moneda extranjera. También se les permitirá recomponer tenencias en dólares dentro de ciertos márgenes: hasta un 15% de su patrimonio neto total y con un límite diario del 3% por jornada hábil.

La modificación fue formalizada mediante la Resolución General 1152/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Además, la CNV estableció que la posición de referencia para calcular la recomposición de activos en moneda extranjera será la existente al 1° de junio de 2026, fecha que funcionará como punto de partida para la aplicación del nuevo régimen.

El Banco Central sigue comprando divisas pero a un ritmo más lento

El Banco Central compró este miércoles U$S 34 millones y las reservas alcanzaron los U$S 47.508 millones. Igual, fue el monto más bajo desde inicios de abril pasado.

La autoridad monetaria adquirió el equivalente al 6% del volumen operado en el mercado oficial, que alcanzó los U$S 607 millones. Con este resultado, el saldo comprador de junio subió a U$S 986 millones, mientras que las compras netas acumuladas en lo que va de 2026 llegaron a U$S 10.655 millones.

El dato confirma que el BCRA sigue del lado comprador, aunque con una presencia más acotada en el mercado de cambios y con una dinámica menos intensa que la observada en abril y mayo. Las reservas brutas, en tanto, cayeron u$s147 millones y finalizaron en U$S 47.508 millones.

La baja respondió principalmente al efecto valuación del oro, que retrocedió 2,30% en la rueda y habría restado cerca de u$s200 millones al stock contable de activos del Central. Ese movimiento más que compensó las compras oficiales del día y volvió a mostrar que la evolución de las reservas brutas no depende únicamente del saldo comprador en el mercado oficial.

