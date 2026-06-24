Reino Unido, Francia y Alemania dan la voz de alarma sobre las actividades chinas frente a Taiwán

FOTO DE ARCHIVO: Una miniatura de la Armada frente a banderas chinas y taiwanesas exhibidas

​Reino Unido, Francia y Alemania dieron la voz de alarma el miércoles sobre las recientes actividades ‌chinas frente a ‌la costa este de Taiwán, donde China ha desplegado patrullas de la guardia costera, y dijeron que amenazan la estabilidad regional y la libertad de navegación.

China, que considera a Taiwán —gobernado democráticamente— como parte de su propio territorio, envió a principios de junio buques ​de la guardia ⁠costera a las aguas situadas frente a la ‌costa este de la isla para lo ⁠que denominó una "operación especial de ⁠aplicación de la ley de tráfico marítimo", lo que provocó la indignación de Taipéi.

China dijo que la operación ⁠era una respuesta a Japón y Filipinas, ​al anunciar que estos países iniciarían ‌conversaciones formales sobre sus fronteras ‌marítimas, lo que, según Pekín, afectaba a las ⁠aguas chinas frente a Taiwán.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

China también ha estado enviando buques de prospección marítima a esas mismas aguas.

"Hemos observado con preocupación nuevas actividades chinas en las ​aguas al ‌este de Taiwán", dijeron las embajadas de facto de Reino Unido, Francia y Alemania en Taipéi en un inusual comunicado conjunto.

"Estas acciones amenazan la estabilidad regional, así como la ⁠libertad de navegación y la seguridad del transporte marítimo internacional. Reiteramos nuestra oposición a cualquier cambio unilateral del 'statu quo', en particular mediante la amenaza o el uso de la fuerza o la coacción", afirmaron.

"Es fundamental que se garanticen y respeten todos los derechos y libertades de ‌navegación, así como la seguridad de los marineros y de los buques".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

Reino Unido, Francia y Alemania, al igual que ‌la mayoría de los países, no mantienen relaciones diplomáticas formales con Taiwán. Sin embargo, al igual que muchos países ‌occidentales, han expresado ⁠en repetidas ocasiones su preocupación por la presión china sobre Taiwán, cuyo Gobierno ​rechaza las reivindicaciones de soberanía de Pekín.

Con información de Reuters