Reino Unido, Francia y Alemania dan la voz de alarma sobre las actividades chinas frente a Taiwán

Reino Unido, Francia y Alemania dieron la voz de alarma el miércoles sobre las recientes actividades chinas frente a la costa este de Taiwán, donde China ha desplegado patrullas de la guardia costera, y dijeron que amenazan la estabilidad regional y la libertad de navegación.
China, que considera a Taiwán —gobernado democráticamente— como parte de su propio territorio, envió a principios de junio buques de la guardia costera a las aguas situadas frente a la costa este de la isla para lo que denominó una "operación especial de aplicación de la ley de tráfico marítimo", lo que provocó la indignación de Taipéi.
China dijo que la operación era una respuesta a Japón y Filipinas, al anunciar que estos países iniciarían conversaciones formales sobre sus fronteras marítimas, lo que, según Pekín, afectaba a las aguas chinas frente a Taiwán.
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China también ha estado enviando buques de prospección marítima a esas mismas aguas.
"Hemos observado con preocupación nuevas actividades chinas en las aguas al este de Taiwán", dijeron las embajadas de facto de Reino Unido, Francia y Alemania en Taipéi en un inusual comunicado conjunto.
"Estas acciones amenazan la estabilidad regional, así como la libertad de navegación y la seguridad del transporte marítimo internacional. Reiteramos nuestra oposición a cualquier cambio unilateral del 'statu quo', en particular mediante la amenaza o el uso de la fuerza o la coacción", afirmaron.
"Es fundamental que se garanticen y respeten todos los derechos y libertades de navegación, así como la seguridad de los marineros y de los buques".
El Ministerio de Asuntos Exteriores de China no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.
Reino Unido, Francia y Alemania, al igual que la mayoría de los países, no mantienen relaciones diplomáticas formales con Taiwán. Sin embargo, al igual que muchos países occidentales, han expresado en repetidas ocasiones su preocupación por la presión china sobre Taiwán, cuyo Gobierno rechaza las reivindicaciones de soberanía de Pekín.
Con información de Reuters