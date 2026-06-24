Comenzó una semana clave en el gobierno de Javier Milei en medio de la tensión política en torno a Manuel Adorni que se profundiza en el Congreso. En este escenario, el oficialismo logró contener la crisis y ganar tiempo hasta el próximo informe de gestión en el Senado y también eñ Diputados donde la oposición quiere adelantar con la moción de censura pero los libertarios buscan blindarla. En este marco, asumió el nuevo vocero presidencial. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Diputados sesiona con el Súper RIGI y acuerdo con fondos buitre como ejes centrales
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
Con exposición de Sturzenegger, El Senado debate la ley de Sociedades que permite armar empresas sin control estatal y con IA
El Senado abrirá hoy el debate en comisión sobre la ley de reforma de ley General de Sociedades que busca limitar la participación estatal en el armado de esas empresas, con una exposición del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.
La iniciativa diseñada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tiene como principal objetivo terminar con la tutela del Estado sobre cómo los socios organizan sus negocios, con lo cual las normas de la ley pasan a ser supletorias: el estatuto manda.
El tratamiento se efectuará a las 15.30 en la comisión de Legislación General-que preside la libertaria neuquina Nadia Márquez-con el fin de avanzar con una reunión informativa donde los funcionarios explicarán detalles de esta iniciativa que modifica la ley vigente desde 1972.
Sturzenegger concurrirá acompañado de la Subsecretaria de Planeamiento Estratégico de la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación Paula Taddei Farfán y del Inspector General de Justicia, Alejandro Ramírez.
Uno punto clave es que se conforma la “Sociedad Automatizada”, que opera mediante algoritmos o IA sin requerir empleados para su operación ordinaria, y las “DAO”, que son total o parcialmente autónomas, con participaciones en tokens y registros en blockchain.
Uno de los aspectos centrales es que las restricciones estatales serán excepcionales y de interpretación restrictiva. Los registros públicos no podrán dictar resoluciones que limiten lo que la ley permite. Se eliminan las trabas burocráticas de los registros. El objeto social podrá ser amplio, plural y sin obligación de conexidad entre actividades.
Hace 1 hora
El oficialismo sesiona en Diputados con agenda propia: el Súper RIGI, central en el temario
La Cámara de Diputados volverá a sesionar hoy al mediodía en base a un temario confeccionado por el oficialismo que tiene como eje central la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI), en el marco de un repertorio que también incluye los acuerdos de conciliación con dos grupos acreedores.
Esta sesión especial, prevista para las 12 de este miércoles, tendrá lugar luego de que fracasase este martes la convocatoria al recinto impulsada por la oposición para tratar proyectos de interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El Súper RIGI busca captar mega inversiones en industrias de frontera tecnológica a partir de suculentas exenciones impositivas y beneficios aduaneros y cambiarios, y alcanzará a proyectos vinculados a actividades que aún no existen en Argentina o que están en etapa de experimentación.
El miércoles pasado, en un concurrido plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia y Tecnología, la iniciativa recibió 61 firmas, incluyendo las de los aliados del PRO, la UCR e Innovación Federal.
Para ingresar a los beneficios de este esquema se requiere un umbral mínimo de inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares, superando ampliamente los 200 millones del RIGI original.
A estas industrias se les ofrece un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un período de 30 años.
A diferencia del RIGI, que tenía una duración de dos años con una prórroga por un año adicional (opción que se hizo efectiva), el Super RIGI tiene un plazo más largo de 5 años y uno extra de prórroga.
Acuerdo con fondos buitre
El otro proyecto importante que será parte del menú de la sesión especial de este miércoles es la autorización del Congreso para ejecutar un plan de pago a dos holdouts que mantienen títulos de la deuda defaulteada del 2001.
El miércoles pasado, el proyecto, que ya tiene media sanción del Senado, fue despachada en un plenario de las comisiones de Diputados con 42 firmas del oficialismo y bloques aliados.
El temario de la sesión incluye asimismo acuerdos bilaterales para evitar doble imposición y evasión fiscal con Francia; un acuerdo sobre con Italia para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal; y acuerdos sobre seguridad social con Suiza y la República de San Marino.
Hace 2 horas
LLA quiere evitar un papelón en el Senado y Adorni no irá a dar su informe
El cortocircuito en el Gobierno es fuerte. El bullrichismo había dicho esta tarde que Adorni cancelaría su informe de gestión pautado para el 2 de julio, pero luego el jefe de Gabinete dijo que está "a disposición". Los senadores, en tanto, no lo quieren avalarlo como jefe de Gabinete.
Las internas en el Gobierno están a la orden del día. Esta tarde desde el bullrichismo aseguraron que el Jefe de Gabinete Manuel Adorni había cancelado el informe de gestión agendado para el 2 de julio en el Senado pero horas más tarde el funcionario aseguró en X que estaba listo para ir.
Hace 3 horas
Uno por uno, quiénes son los diputados que ayudaron a salvar a Adorni en el Congreso
No hubo quórum y se cayó la sesión para pedir la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados.
La oposición no consiguió el quórum en la Cámara de Diputados y se cayó la sesión en la que se buscaba emplazar a comisiones la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
Hace 4 horas
El mundo nacionaliza y Milei privatiza: el documento del FMI que expone su doble vara
Un artículo publicado por el FMI reconoce que el planeta atraviesa la mayor ola de nacionalizaciones en medio siglo. Sin embargo, el organismo impulsa en Argentina reformas orientadas a privatizar activos estatales y reducir la intervención pública en sectores estratégicos.
Mientras las principales economías del mundo avanzan en la recuperación del control estatal sobre empresas consideradas estratégicas, la Argentina de Javier Milei se mueve en sentido contrario. La contradicción quedó expuesta en un reciente artículo publicado por el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), que describe una nueva ola global de nacionalizaciones impulsada por razones económicas, energéticas, tecnológicas y geopolíticas.
Hace 8 horas
Milei pierde el auxilio de Peter Thiel y sigue la masacre en el sector nuclear
El magnate de Silicon Valley funcionó como un propagandista global de Milei. El gobierno le puso alfombra roja y le organizó la agenda pero hasta ahora no consiguió que invierta. Detrás del Super RIGI, avanza el ajuste en el ecosistema nuclear y se transfieren conocimientos del CAREM al sector privado.
Hace 8 horas
La informalidad es un proyecto político
La informalidad laboral récord no es solo un dato económico. Es una herramienta para rediseñar la sociedad. Con casi la mitad de los trabajadores por fuera de la protección plena, se debilitan los derechos, la organización gremial y la capacidad de construir un proyecto colectivo. El modelo liberal-libertario busca alterar la relación de fuerzas entre capital y trabajo.
El universo de empleadores registrados se redujo de 512.357 a 485.909, a un ritmo de 31 empresas cerradas por día, en lo que va del gobierno de Milei.
Hace 8 horas
Jaldo, Jalil y Sáenz pasaron la gorra por la Casa Rosada en plena negociación política
Los tres gobernadores norteños se reunieron con Caputo y Santilli para pedir fondos y obras. También discuten sobre las elecciones de 2027. Este martes facilitaron que no hubiera quórum en la sesión contra Adorni.
Hace 12 horas
Roña Castro cargó contra el Gobierno: "Se llenan la boca hablando de pobreza"
El excampeón mundial de boxeo advirtió que se triplicó la cantidad de personas que se acercan a sus comedores y merenderos en los últimos años y apuntó contra el Gobierno Nacional por no colaborar con él. "No hablamos solo de pobreza, acá vienen trabajadores", indicó.
Hace 13 horas
Si Dios quiere: el apoyo a Milei es más alto entre los creyentes
¿La religión influye en cómo votamos, qué opinamos y qué esperamos del futuro? Se lo preguntaron un grupo de investigadores que descubrieron que entre los evangélicos gana Milei; entre los católicos, Bullrich; y entre las personas no religiosas, el peronismo. Una radiografía de la Argentina espiritual.
Hace 13 horas
La economía de enclave bajo el imperio del RIGI no derrama en desarrollo
El pleno exportador que se juega a las materias primas no derrama. Es más, en la comparación desestacionalizada, las ventas al exterior tuvieron un retroceso según el último informe del Indec. Los proyectos enmarcados en el RIGI no llegan a compensar, con sus promesas, la cantidad de puestos de trabajo destruidos en lo que va de la gestión Milei.
Hace 15 horas
Economía 2026: leve suba del PBI, pero con desplome de la inversión y la industria
El producto interno bruto creció 2,3% interanual en el primer trimestre de 2026, mientras que la formación bruta de capital fijo registró una caída de 11,6% y la industria manufacturera evidenció una contracción de 1,7%, según informó el INDEC.
Hace 16 horas
Karina se reunió con senadores para blindar a Adorni pero Bullrich pegó el faltazo
El ex vocero se juntó con legisladores de La Libertad Avanza para explicar su situación y la Secretaria General de Presidencia les pidió apoyarlo en la Cámara Alta. La jefa de bloque no fue.
Hace 16 horas
Más gremios presionan a la CGT con un nuevo paro nacional de 36 horas
En la previa de una nueva reunión de la mesa chica de la CGT, los gastronómicos, la UTA y La Fraternidad se suman a los camioneros y los aceiteros para avanzar en un nuevo paro nacional contra el Gobierno. El último fue el 19 de febrero pasado.
Hace 16 horas
Pymes advierten por atrasos en el pago de salarios y aguinaldo de junio
Cámaras de pequeñas y medianas empresas admiten que la morosidad en la cadena de pagos y la baja actividad afectarán su capacidad de depositar los sueldos del mes en tiempo y forma.
Hace 17 horas
No hubo quórum y se cayó la sesión por la moción de censura contra Adorni
La oposición no consiguió el quórum para tratar la expulsión del jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
Hace 18 horas
Desafiando al corralito: bancos prestaron 6 de 10 dólares depositados y Caputo va por más
Los bancos ya prestaron más del 62% de los dólares que reciben de parte de los ahorristas y el Gobierno impulsa una mayor flexibilización para expandir todavía más ese negocio. La habilitación para financiar en moneda extranjera a empresas sin ingresos en dólares, mediante garantías de exportadores, reabre una discusión que quedó instalada tras la crisis de 2001.