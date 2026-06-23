Con el apoyo de Bullrich y Karina, Adorni no irá al Senado el próximo jueves

El Jefe de Gabinete Manuel Adorni canceló el informe de gestión que había agendado para el 2 de julio en el Senado. La decisión fue confirmada por la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich hace instantes, en la previa a la reunión de Labor Parlamentaria donde se definirán los términos de la sesión de este jueves que busca avanzar en la interpelación del cuestionado funcionario.

La cancelación se decidió luego de un encuentro que el propio Adorni encabezó en Casa Rosada junto a un puñado de senadores oficialistas. Según se comunicó en el Senado, fue Bullrich en acuerdo con Karina Milei e Ignacio Devit quienes resolvieron suspender el informe que él mismo había fechado para la próxima semana.

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