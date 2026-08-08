Brasil, mucho más que un socio comercial: los riesgos económicos de la escalada con Milei

Las tensiones entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva volvieron a poner en escena una discusión que suele quedar relegada al plano diplomático: cuánto puede costarle a nuestro país deteriorar su relación con Brasil. La respuesta excede largamente el comercio exterior ya que detrás del principal socio comercial funciona una red de industrias, cadenas de producción, inversiones y proyectos energéticos que hoy dependen de ese vínculo. En otras palabras, no se trata solamente de vender menos, sino de afectar una parte clave del aparato productivo argentino.

En concreto, Brasil concentra casi el 15,0% de las exportaciones argentinas y aporta uno de cada cuatro dólares que el país importa, pero el dato más relevante radica en que se trata del principal destino de las manufacturas industriales: compra dos de cada tres autos que exporta la Argentina, abastece al sistema eléctrico en momentos críticos y aparece como el mercado más importante para la expansión del gas de Vaca Muerta. Esa integración explica por qué una escalada política puede tener efectos mucho más profundos que los de una disputa diplomática.

"Brasil es el único socio que le compra a la Argentina empleo calificado y no solo materia prima. Es decir, mientras que perder participación en China cuesta divisas; perder participación en Brasil cuesta fábricas", alertó un informe privado que midió los costos de la histórica crisis diplomática que se desató con el país vecino, luego de los reiterados insultos y ataques del presidente Milei al máximo mandatario de ese país.

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Argentina y Brasil no sólo comercian, producen juntos

Decir que Brasil es el principal socio comercial de nuestro país ya casi se volvió un lugar común, sin embargo, esa definición dice poco sobre lo que realmente está en juego cuando la relación bilateral entra en tensión. El vínculo con el país vecino no se limita al intercambio de bienes ya que sostiene una parte sustancial de la producción industrial, abastece de insumos a las fábricas locales, explica buena parte de las exportaciones con mayor valor agregado y es clave para proyectos estratégicos vinculados a la energía y la inversión. En ese sentido, las recientes tensiones diplomáticas entre la Argentina y Brasil reabrieron viejas discusiones sobre la relación de los Estados pero detrás del debate político existe una pregunta más concreta vinculada a ¿cuánto le costaría a la Argentina pelearse con Brasil?

Sobre ello, los números ayudan a dimensionar esa relación. En 2025, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó 31.195 millones de dólares. Brasil concentró el 14,7% de las exportaciones argentinas y fue origen del 24,3% de las importaciones, consolidándose como el principal socio comercial del país. Sin embargo, el dato más relevante no es cuánto se comercia, sino qué se comercia: el 64% de las ventas argentinas hacia Brasil corresponden a manufacturas de origen industrial, una proporción muy superior a la que se observa en mercados como China o la Unión Europea, donde predominan los productos primarios y las manufacturas agropecuarias.

Esa diferencia marca dos modelos de inserción internacional. Mientras otros destinos compran principalmente soja, minerales o derivados agroindustriales, el país vecino demanda bienes producidos en fábricas argentinas: automóviles, autopartes, maquinaria, productos químicos, plásticos y otros bienes industriales. Por eso, una eventual pérdida de ese mercado no implicaría solamente menos ingreso de divisas, sino un impacto directo sobre la actividad industrial y el empleo, según precisó un documento elaborado por la Fundación Encuentro donde se destacó que "perder participación en China cuesta divisas; perder participación en Brasil cuesta fábricas”.

La dependencia, además, es de doble vía. Brasil no sólo es el principal destino de buena parte de la producción industrial argentina, sino que también provee una porción significativa de los insumos que utilizan las fábricas locales. El déficit comercial bilateral, lejos de mostrar un vínculo prescindible, refleja el grado de integración alcanzado por ambas economías. Una interrupción de esos flujos no supondría simplemente importar menos, sino poner en riesgo procesos productivos que dependen de componentes brasileños para seguir funcionando.

Casos testigo: industria y energía

Si hay un sector que resume hasta qué punto las economías de ambos países están integradas es el automotriz. La industria funciona desde hace décadas como una cadena de producción regional, en la que una misma pieza puede cruzar varias veces la frontera antes de convertirse en un vehículo terminado. En ese esquema, la relación con Brasil no responde únicamente a la lógica de un comprador y un vendedor, sino a un proceso industrial compartido que involucra terminales, autopartistas y miles de proveedores distribuidos a ambos lados de la frontera. Los datos relevados por el centro de estudios reflejan esa dependencia ya que el año pasado, el 67,2% de los automóviles exportados por la Argentina tuvo como destino Brasil, una participación que se mantuvo prácticamente sin cambios durante el primer cuatrimestre de 2026.

Para los especialistas, esa integración explica por qué una crisis diplomática tendría efectos mucho más profundos que la caída de las exportaciones. Brasil no puede ser reemplazado rápidamente por otro mercado capaz de absorber ese volumen de producción, ni tampoco existe una red alternativa de proveedores que permita reorganizar en el corto plazo una cadena construida durante décadas. Las consecuencias alcanzarían especialmente a los principales polos automotrices del país, como Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, donde se concentra buena parte del empleo industrial vinculado al sector.

Sin embargo, la integración entre ambos países tampoco termina en las fábricas. En los últimos años, Brasil se convirtió en un socio estratégico para el sistema energético argentino, tanto por el intercambio de electricidad como por las perspectivas de exportación de gas de Vaca Muerta. En ambos casos, el denominador común vuelve a ser el mismo, la cooperación entre los dos países dejó de ser solamente una cuestión diplomática para transformarse en una condición de funcionamiento de sectores considerados estratégicos para la economía.

El documento al que accedió este medio recordó que durante el verano de 2025, cuando la Argentina atravesó el mayor pico de demanda eléctrica de su historia. En esa jornada, el sistema importó alrededor de 1.500 MW desde Brasil, muy por encima de la energía recibida desde Bolivia o Paraguay, y semanas antes, incluso, la Secretaría de Energía había autorizado compras de hasta 2.200 MW para reforzar el abastecimiento frente a la ola de calor. Según el informe de Fundación Encuentro, la energía importada representó en promedio cerca del 5,0% de la matriz eléctrica argentina y Brasil es su principal proveedor.

Asimismo, la dependencia no se limita al presente. El país vecino aparece también como el principal mercado potencial para el gas de Vaca Muerta. Ambos gobiernos firmaron en 2024 un memorando de entendimiento con el objetivo de alcanzar exportaciones de hasta 30 millones de metros cúbicos diarios en un plazo de cinco años y, en abril de 2025, se concretó el primer envío de gas argentino hacia territorio brasileño a través de Bolivia.

En otras palabras, si la industria representa el presente de la integración bilateral, el desarrollo energético representa buena parte de su futuro. En ambos casos, la previsibilidad en la relación entre los dos países aparece como un activo económico tan importante como la infraestructura o las inversiones.

Impacto a futuro

Un tercer punto clave tiene que ver con que la relación económica entre ambos países tampoco se agota en el comercio o la producción. Brasil es uno de los principales inversores extranjeros en la Argentina y su presencia se extiende a sectores estratégicos como el sistema financiero, la industria alimenticia, los frigoríficos y la construcción. Según datos del Banco Central citados en el informe referido, al primer semestre de 2024 ocupaba el cuarto lugar entre los países con mayor stock de inversión extranjera directa en la Argentina, con más de 13.500 millones de dólares invertidos.

Sin embargo, el documento adviertió que esa relación también comenzó a mostrar señales de deterioro. Luego de haber sido el principal origen de ingresos netos de inversión durante el segundo trimestre de 2024, Brasil pasó a encabezar las salidas netas de capital hacia fines de ese mismo año y durante el primer trimestre de 2025. Si bien esos movimientos responden a múltiples factores económicos, los economistas del centro de estudios sostuvieron que la calidad del vínculo bilateral constituye un elemento que puede influir sobre futuras decisiones de inversión y expansión empresaria. En ese sentido, el costo de una escalada diplomática no necesariamente se traduciría en una ruptura abrupta de los negocios entre ambos países, sino en un proceso más silencioso: inversiones que se postergan, proyectos que se demoran o empresas que privilegian otros mercados para expandirse.

Por último los especialistas destacaron que el vínculo con Brasil constituye una de las pocas políticas de Estado que logró sostenerse desde el retorno de la democracia. Desde la Declaración de Foz de Iguazú, en 1985, hasta la consolidación del Mercosur, la integración económica sobrevivió a gobiernos de distinto signo político porque respondía a una lógica que trascendía las afinidades ideológicas: preservar un mercado para la industria argentina, fortalecer cadenas regionales de producción y construir un espacio económico con mayor capacidad de negociación internacional.

En defintiva, pelearse con Brasil puede tener un costo diplomático pero -sobre todo- puede tener un costo productivo y ese costo no se mide sólo en dólares de exportación, sino también en fábricas, inversiones y empleo.