El país marcha contra la Ley de Tierras: el mapa de las protestas en cada provincia

Pese a que el gobierno de Javier Milei perdió el debate público y retiró el capítulo 3 de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que facilita la extranjerización de la tierra, organizaciones sociales, sindicales y ambientales se movilizan este jueves en diversas ciudades de todo el país para defender la soberanía del territorio nacional.

La presión en las calles y la falta de consenso legislativo provocaron un fuerte retroceso político para la Casa Rosada horas antes de la sesión. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, debió negociar de urgencia con bloques aliados y mandatarios provinciales al constatar que no alcanzaban los 37 votos necesarios para aprobar el polémico apartado.

A pesar de que el oficialismo dio de baja ese capítulo específico para salvar el resto de la sesión parlamentaria, centrales obreras, organizaciones sociales y los colectivos socioambientales ratificaron la movilización nacional, ya que el Gobierno todavía mantiene firmes otras iniciativas como desalojos, expropiaciones o Ley de Manejo del Fuego, que sí serán tratadas en el recinto.

El bloque oficialista busca aprobar la media sanción general del paquete legal amparándose en la "seguridad jurídica para las inversiones". Sin embargo, la iniciativa desató una ola de rechazo que recorre el país de punta a punta. El epicentro principal de la marcha será en la Plaza del Congreso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde miles de manifestantes le harán sentir a Milei el rechazo a cualquier intento de entregar los recursos estratégicos y la propiedad de la tierra. En el resto del país, la jornada federal se replicará con movilizaciones simultáneas en los principales centros urbanos y capitales provinciales.

Ciudades como Córdoba, Rosario, Mendoza, Bariloche y Neuquén serán escenario de concentraciones frente a las sedes de las legislaturas y delegaciones del Gobierno nacional, acompañadas por radios abiertas, actos unitarios y cortes parciales en accesos clave. Las organizaciones territoriales, comunidades originarias y colectivos ambientales del Norte Grande y la Patagonia sumarán marchas locales para visibilizar el impacto directo que estas reformas tendrían sobre sus economías regionales, en un reclamo unificado que busca frenar una de las reformas más ambiciosas de La Libertad Avanza (LLA) antes de su llegada al recinto.

CABA

La CGT y las dos CTA encabezarán la movilización al Congreso contra el proyecto de ley de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada". Durante este miércoles, dirigentes de las principales centrales obreras realizaron una conferencia de prensa para exponer los principales puntos de rechazo a la iniciativa libertaria.

En un comunicado, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ratificó que también mantendrá la protesta en la zona del Congreso. "A Milei se le están terminando las balas y cuando eso suceda, vamos a ir por él. Igual vamos a movilizar para seguir repudiando a los senadores han tergiversado su representación, porque debieran impulsar y votar iniciativas para defender los intereses de nuestra nación y no rematarla", expresó el secretario general del gremio de estatales, Rodolfo Aguiar.

En la conferencia, cuestionaron principalmente el capítulo que buscaba modificar la Ley de Tierras, que establece topes al porcentaje de territorio que puede ser propiedad de extranjeros; unas horas más tarde, el Gobierno retiró ese capítulo, ante la pérdida de apoyos en el Senado. "De lo que se trata de que cualquier capital que ingrese tiene que tener las consideraciones de no solamente cuidar los recursos naturales, sino también la de generar producción, desarrollo, empleo y salario digno. La discusión real es qué tipo de propiedad, para quién, con qué función social, con qué límite es democrático y al servicio de qué proyecto del país”, manifestó Sola.

El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso un operativo especial bajo el protocolo antipiquetes, con fuerzas federales desplegadas en los principales accesos al Congreso. La concentración central está pautada para las 12:00, aunque se estima que el pico de afluencia se producirá hacia las 17.

Las autoridades recomendaron evitar el ingreso vehicular en el perímetro comprendido por las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y 9 de Julio. El objetivo es reducir el impacto de los cortes y garantizar un mínimo de circulación en el área céntrica.

Resto de la zona Pampeana

Santa Fe

Bajo la consigna “Argentina no se vende”, organizaciones sociales, sindicales, políticas, culturales y de derechos humanos realizarán una movilización en Santa Fe contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La convocatoria comenzará a las 16 en El Molino Fábrica Cultural, ubicado en la esquina de Rivadavia y Bulevar Gálvez. Los organizadores invitaron a participar con camisetas de la Selección argentina, banderas nacionales y pancartas.

En Rosario, sindicatos y organizaciones sociales convocan, a partir de las 11, a la plaza San Martín en rechazo a la reforma a la ley de tierras, al tiempo que la Intersindical realizará una acto en Luz y Fuerza (Paraguay 1135), desde a las 17.

El secretario general del gremio que agrupa a los docentes privados (Sadop), Martín Lucero, dijo que “la ley de tierras es otro mecanismo que tiene el gobierno nacional para seguir regalando la riqueza del suelo argentino”. En la CTAA anunciaron que la jornada en la plaza San Martín incluirá una radio abierta. Además, se invitó a los rosarinos a “traer sus sábanas para pintar mensajes por la soberanía”.

Entre Ríos

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) Entre Ríos y la Multisectorial Entre Ríos llamaron a concentrar a las 16 en Plaza 1° de Mayo, marchar a las 16:30 y realizar un acto a las 17:30 frente a la Casa de Gobierno.

Desde ATE Entre Ríos convocaron a participar de la Jornada Nacional de Lucha contra el tratamiento del proyecto en el Senado. A su vez, en Paraná citó a concentrarse a las 16 en Plaza 1° de Mayo para marchar hacia la Casa Gris. El MST Entre Ríos y la Red Ecosocialista organizaron una jornada que comenzará a las 12 con una volanteada en la peatonal, continuará con una marcha a las 15 desde Plaza 1° de Mayo y finalizará con una concentración a las 16 en plaza Mansilla.

La Pampa

"¡El pueblo en la calle tiene que ser el límite!", dicta la convocatoria en territorio pampeano. La convocatoria es en la sede del PJ, a las 16.45 horas en la calle Yrigoyen 162 para ir hacia la plaza San Martín.

Con la consigna "Las Malvinas son Argentinas ¡Y el resto del país también!", el PJ pampeano realizó el llamado. "Ojo solo sacaron el capítulo de extranjerización (porque no les daba) pero la ley sigue siendo grave igual", fue el mensaje difundido en redes sociales. "Para el Gobierno nacional la patria no es soberanía, son negocios", agrega.

Córdoba

El territorio cordobés será escenario de una movilización convocada por organizaciones socioambientales, campesinas, sindicales, estudiantiles, políticas y de derechos humanos. La movilización comenzará a las 17 en la esquina de Colón y General Paz y finalizará en el Patio Olmos, donde se leerá un documento conjunto con las principales demandas.

La convocatoria surgió de una reunión de la dirigencia obrera y organizaciones sociales realizada este miércoles en la Casa Histórica del Movimiento Obrero de Córdoba. Allí se llamó a “todas y todos a la calle” y se dio a conocer el cronograma de acciones para el jueves 6 y el viernes 7, en el marco del Día de San Cayetano, patrono del trabajo.

Noreste

Misiones

En Misiones, las organizaciones ratificaron la marcha prevista para este jueves, con concentración a las 16 en el Mástil de las avenidas Mitre y Uruguay y posterior traslado hacia la Plaza 9 de Julio, en Posadas. En Eldorado, en tanto, también habrá una manifestación desde las 8, con concentración frente a la Escuela 129 del Kilómetro 8 y marcha hasta la plaza Sarmiento, en el Kilómetro 9.

El gobernador Hugo Passalacqua se pronunció en contra en forma contundente “No acompaño el proyecto de Ley presentado por el Gobierno nacional. Misiones tiene el 90 % de sus fronteras con los países Brasil y Paraguay”, aseguró.

Formosa

La movilización en Formosa convocada en rechazo a las reformas sobre la Ley de Tierras será desde a las 17 en la Plaza San Martín, desde donde los manifestantes marcharon hacia el Reloj de la peatonal. El gobernador Gildo Insfrán mantiene una postura de firme rechazo a los proyectos e iniciativas nacionales que buscan flexibilizar o eliminar los límites a la compra de campos y recursos por parte de capitales foráneos.

Chaco y Corrientes

El rechazo a la reforma de la Ley de Tierras provocó un fuerte llamado movilización en Chaco. Diversas organizaciones sociales, comunidades originarias y centrales sindicales marcharán en la provincia en coincidencia con el debate en el Congreso Nacional, advirtiendo que los cambios agravarían los desalojos campesinos y facilitarían la extranjerización de recursos hídricos. Mientras que en Corrientes, la concentración se realizará a las 16 en la Plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno provincial, en el marco de una jornada nacional que tendrá actividades similares en distintas ciudades del país. Los gobernadores Leandro Zdero y Juan Pablo Valdés no se pronunciaron abiertamente.

Noroeste

Jujuy

En Jujuy, la convocatoria principal se fijó en la Plaza Belgrano. Desde la Comisión de Derechos Humanos provincial acompañarán esta jornada de lucha junto a organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, pueblos originarios, trabajadores, jubilados, productores y ciudadanos.

Salta

Diversas organizaciones sociales, ambientales, culturales y representantes de pueblos originarios realizarán marcharán en la ciudad de Salta para expresar su rechazo a la iniciativa libertaria. La convocatoria fue difundida bajo el lema "Por una Argentina de los argentinos" y tendrá como punto de encuentro la plaza 9 de Julio, desde las 17.

La presión recayó directamente sobre la senadora Flavia Royón, quien había acompañado al oficialismo en más del 90% de las votaciones desde que asumió su banca en diciembre. Fuentes cercanas a la legisladora, que responde al gobernador Gustavo Sáenz, confirmaron que votaría en contra si el capitulo se mantenía. El propio Sáenz celebró la quita del apartado en sus redes sociales con la canción “La Argentina que yo quiero”, del mítico grupo salteño Los Chalchaleros

Tucumán

En territorio tucumano, distintas organizaciones sociales, gremios y partidos políticos convocaron a movilizarse en contra de los cambios a la Ley de Tierras. La concentración principal tendrá lugar en la Plaza Independencia desde las 17. El gobernador Osvaldo Jaldo, que planteó abiertamente que las senadoras nacionales tucumanas Beatriz Ávila y Sandra Mendoza se “aponen a la aprobación de la ley”.

La Rioja

Organizaciones sociales y sindicales anunciaron una movilización a las 18 en contra de la ley de tierras y en defensa de la soberanía nacional. La convocatoria fue comunicada por referentes locales de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), quienes destacaron la urgencia de visibilizar el reclamo en las calles.

Santiago del Estero

Productores locales realizarán un feriazo en la Plaza Sarmiento, donde ofrecerán directamente al consumidor verduras y alimentos de estación cosechados en la región como forma de visibilizar la defensa de la tierra y la producción nacional. Franco Daniel Campos, dirigente de la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT), calificó la medida del Gobierno nacional como una "maniobra para silenciar el rechazo social" acumulado en los últimos días y desviar la atención general.

​"Nosotros creemos que todo es un artilugio para que el tratamiento de la ley deje de estar en boca de la gente. Por suerte, gracias a la lucha de un montón de compañeros, organizaciones y la vigencia del reclamo por la soberanía, la sociedad no está ciega", señaló Campos en declaraciones radiales.

Patagonia

Neuquén

ATE Neuquén convocó a un retiro de sus afiliados a partir de las 15.30 este jueves, en el marco de la jornada de movilización. La medida busca garantizar la participación de los trabajadores estatales en la protesta, que se replicará en distintos puntos del país mientras el Senado nacional retoma el debate sobre la iniciativa.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, fue uno de los mandatarios regionales que complicó las chances de que La Libertad Avanza pueda aprobar las reformas en la Ley de Tierras para ampliar los límites para la venta a extranjeros. "No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional", apuntó a través de un video publicado en sus redes sociales.

Río Negro

La CTA Autónoma Río Negro moviliza este jueves en rechazo al proyecto de Milei. “En Río Negro movilizaremos como en todo el país contra esta Ley que no hace más que incrementar la concentración y extranjerización de la tierra, abriendo el camino a los grandes capitales que ya operan en el país y avanzando con el despojo”, dijo el secretario general de la CTA Autónoma de Río Negro, Rodrigo Vicente.

Y luego aseguró: "No hay ningún interés en solucionar las necesidades de los pueblos, no les preocupa dejar a su paso tierra arrasada. Pero no tenemos dudas que la pelea es en la calle junto a las diferentes organizaciones sociales y sindicales, políticas y el pueblo todo para ponerle un freno a este Gobierno cipayo”.

Chubut

Las protestas, marchas y volanteadas tienen lugar en Comodoro Rivadavia (con concentraciones en el centro y rutas aledañas), Puerto Madryn, Trelew, Esquel, Rawson y la Comarca Andina.

Santa Cruz

La movilización en Río Negro se realiza a través de paros, asambleas y concentraciones motorizadas por gremios como UnTER (docentes) y ATE (estatales). Estas protestas se concentran principalmente en la Legislatura Provincial (Viedma), centros urbanos, y puentes interprovinciales, generando cortes de calles y desvíos de tránsito

Tierra del Fuego

Las movilizaciones en territorio fueguino se estructuran como manifestaciones impulsadas por la CGT, gremios estatales (como docentes de SUTEF), sindicatos industriales (como UOM) y organizaciones sociales en contra de la extranjerización de tierras y el desfinanciamiento. Estas protestas incluyen paros, cortes y concentraciones en puntos clave de toda la provincia.