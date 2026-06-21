Adrián Ravier jura este lunes como vocero presidencial en reemplazo de Adorni

El presidente Javier Milei encabezará esta semana dos actividades para presentar oficialmente a su nuevo vocero, Adrián Ravier, cuya designación fue anunciada el viernes pasado en medio del escándalo por el caso Adorni.

Por un lado, la formalización del nombramiento está prevista para este lunes, cuando el jefe de Estado le tome juramento a Ravier en el Salón Blanco de la Casa Rosada, según señaló la agencia Noticias Argentinas.

Por el otro, el martes Milei participará de una actividad de la Fundación Faro, el “think tank” conducido por el asesor Santiago Caputo. Ese encuentro, con presencia de la militancia libertaria, funcionará como escenario para la presentación política del nuevo portavoz presidencial.

La señal de Milei hacia la fundación encabezada por Agustín Laje llega pocos días después de que la Inspección General de Justicia (IGJ), conducida por Alejandro Ramírez —un funcionario cercano a Karina Milei—, abriera una investigación sobre el financiamiento de la entidad. La medida tuvo un fuerte impacto en el sector ligado al asesor presidencial Santiago Caputo, identificado como “Las Fuerzas del Cielo”.

La decisión de acelerar la oficialización de Ravier también está vinculada con la necesidad del Gobierno de reorganizar la comunicación oficial luego de la salida de Manuel Adorni de la vocería, aunque continúa al frente de la Jefatura de Gabinete en medio de cuestionamientos tanto externos como internos.

Al ser designado jefe de Gabinete, en noviembre pasado, Adorni siguió conservando las funciones de vocero, pero en los últimos meses dejó de cumplir con ese rol debido a los sucesivos escándalos por presunta corrupción mientras afronta una causa por enriquecimiento ilícito en la justicia.

A su vez, Milei busca resolver ese frente antes de iniciar una nueva agenda de actividades en el exterior. El próximo miércoles, el Presidente viajará a Madrid para participar de encuentros empresariales y académicos. Luego continuará su agenda en Estados Unidos, donde asistirá en Nueva York a las celebraciones por el Día de la Independencia junto a Donald Trump.

De acuerdo con fuentes oficiales, este lunes se pondría en marcha una breve etapa de transición entre el equipo de Manuel Adorni y el de Ravier en el área de vocería. Aun así, se espera que la primera conferencia de prensa del dirigente pampeano está prevista para la semana próxima en la Casa Rosada.

Quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial de Milei

El nuevo vocero presidencial elegido por Javier Milei para reemplazar a Manuel Adorni es Adrián Osvaldo Ravier, actual diputado de La Libertad Avanza (LLA) por La Pampa y presidente del partido libertario en esa provincia. Es economista y coautor de un libro junto a Milei publicado hace apenas un mes.

Fue director académico de la Fundación Faro y su llegada ya fue celebrada por el asesor presidencial Santiago Caputo. En una de sus últimas definiciones afirmó que "no hay crisis económica" en el país y que "Argentina debería dolarizar, sin duda".

Tiene 48 años se graduó como economista en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y es un férreo defensor de las ideas económicas del Presidente.

Tiene un libro publicado junto al presidente Milei llamado "La batalla por la macroeconomía: el debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek". Además de diputado es el actual presidente de LLA en La Pampa.