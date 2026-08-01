El plan para conectar en subte Aeroparque, Ciudad Universitaria y Puerto Madero

El proyecto plantea extender líneas existentes hasta Aeroparque Jorge Newbery, Puerto Madero y Ciudad Universitaria, además de reforzar la integración entre el norte y el sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Un grupo de especialistas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a poner sobre la mesa una propuesta para ampliar la red de Subte con el objetivo de mejorar la conectividad de zonas que hoy no cuentan con acceso directo al sistema.

El proyecto plantea extender líneas existentes hasta Aeroparque Jorge Newbery, Puerto Madero y Ciudad Universitaria, además de reforzar la integración entre el norte y el sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Aunque se trata de un estudio académico y no de una obra en ejecución, sus impulsores sostienen que permitiría reducir tiempos de viaje y ofrecer nuevas alternativas de transporte para miles de pasajeros.

¿Cómo es el plan de la UBA para conectar en subte Aeroparque, Ciudad Universitaria y Puerto Madero?

La iniciativa fue elaborada por especialistas vinculados a la UBA y retoma un diagnóstico sobre la evolución de la movilidad porteña. Entre los principales cambios figura la extensión de la línea H hacia el norte para llegar hasta Ciudad Universitaria y el Aeroparque Jorge Newbery, dos puntos que actualmente dependen principalmente de colectivos y del ferrocarril para su acceso.

El proyecto también propone prolongar la línea E desde su cabecera en Plaza de los Virreyes hasta Puerto Madero. El objetivo es incorporar al sistema una de las zonas con mayor desarrollo de oficinas, viviendas y actividades turísticas de la Ciudad, que hoy no cuenta con una estación de Subte.

Los especialistas sostienen además que la red debería priorizar una mayor integración entre los distintos medios de transporte y adaptarse a los cambios urbanos registrados en las últimas décadas, con nuevos polos de actividad que quedaron fuera del trazado original.

El estudio fue impulsado por el equipo encabezado por Roberto Agosta, director del Departamento de Transporte de la UBA, quien explicó que las ampliaciones proyectadas para el Subte no siempre acompañaron el crecimiento de la Ciudad ni respondieron a las nuevas demandas de movilidad. Según señaló, sectores como Puerto Madero, la Terminal de Ómnibus de Retiro, Ciudad Universitaria y Aeroparque deberían incorporarse de manera más eficiente a la red ferroviaria urbana.

Además de las extensiones, la propuesta incluye nuevas conexiones entre líneas para facilitar los trasbordos y mejorar la distribución de pasajeros, con la intención de reducir la presión sobre algunos de los corredores más utilizados del sistema.