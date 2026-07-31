Migrantes prenden fuego a vehículos en una noche de tensión cerca de la frontera con Ceuta

Migrantes se congregan cerca de una valla mientras esperan la oportunidad de cruzar al enclave español de Ceuta, en el lado marroquí de la frontera, en Fnideq, Marruecos

​Miles de migrantes llegaron en masa durante la noche a la localidad marroquí de Fnideq, cerca de la frontera con Ceuta, a pesar del refuerzo de los ‌dispositivos de seguridad que frustraron la mayoría ‌de los intentos de cruzar al enclave español.

La televisión estatal española TVE informó de que entre 2.000 y 3.000 personas cruzaron a Ceuta el jueves. La mayoría de quienes lograron cruzar parecían haberlo hecho antes del mediodía, según los residentes de Fnideq, conocida en España como Castillejos.

Ceuta, junto con Melilla, otra ciudad autónoma española situada en el norte de Marruecos, constituye la única frontera terrestre de la Unión Europea con África. Ambas ciudades registran periódicamente picos en ​los intentos de cruce por ⁠parte de migrantes que buscan llegar a Europa.

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ESPAÑA ENVIÓ REFUERZOS MILITARES Y POLICIALES

España envió refuerzos ‌militares y policiales a Ceuta tras el aumento de los intentos de ⁠cruce, y un portavoz del Ministerio del Interior español ⁠dijo el viernes que el número de personas que fallecieron el jueves al intentar entrar en el enclave español ascendió a 18.

Aunque el paso fronterizo parecía bloqueado, grupos de migrantes se desplazaban ⁠por la costa buscando rutas para sortear la valla y algunos se preparaban ​para cruzar a nado.

"Llegué tarde", dijo Brahim, de 32 años, que ‌solo dio su nombre de pila. Explicó que ‌había llegado desde Tánger con la esperanza de cruzar por la puerta, pero se ⁠encontró con que estaba prácticamente cerrada.

Entre quienes esperaban cruzar al enclave de 85.000 habitantes había también mujeres y niños procedentes de Marruecos y del África subsahariana.

Las autoridades marroquíes desplegaron camiones con cañones de agua y reforzaron la seguridad en las puertas de paso, haciendo retroceder repetidamente a ​los migrantes que ‌intentaban acercarse.

Cerca de allí se encontraban los restos carbonizados de un autobús y siete vehículos, abandonados tras los enfrentamientos que estallaron cuando las autoridades intentaron detener a la multitud, según testigos de Reuters.

ATRAPADO EN UNA ESTAMPIDA

Otro migrante contó que se había visto envuelto en una estampida durante un intento de cruce.

"Temí por mi vida", ⁠dijo el migrante, que prefirió no dar su nombre, al describir las escenas caóticas de gente empujándose y pisoteándose unos a otros a lo largo de una estrecha ruta costera.

El tráfico colapsó las carreteras de acceso a Fnideq a medida que seguían llegando posibles migrantes, entre ellos menores. Algunos avanzaban con dificultad por la autopista hacia la ciudad hasta bien entrada la noche, mientras que otros tomaban senderos de montaña para evitar los controles.

Las fuerzas de seguridad hicieron retroceder en repetidas ocasiones a ‌las personas que intentaban cruzar en oleadas coordinadas durante la noche, mientras los migrantes se reagrupaban en carreteras, colinas y espacios abiertos por toda la ciudad.

El Gobierno socialista español destaca en Europa por su postura a favor de los migrantes y ha puesto en marcha recientemente un programa para regularizar a unos 500.000 migrantes indocumentados, lo que ha desencadenado una avalancha de solicitudes que duplica ‌esa cifra.

A primera hora del viernes, Fátima Mahli, de 23 años, estaba sentada con sus dos hijas en un trozo de césped junto a la carretera que lleva al paso fronterizo.

Esta residente de la ‌ciudad de Tetuán, en ⁠el norte de Marruecos, contó que su marido se había marchado antes del amanecer para intentar llegar a nado a Ceuta.

"Pensaba que podría cruzar la ​frontera a pie. Pero estamos atrapadas aquí, sin poder volver a casa", dijo.

"Tenía la esperanza de cruzar en familia, pero mi marido se levantó temprano y se fue primero, a nado".

Con información de Reuters