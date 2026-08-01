Entradas con 50% de descuento para jubilados: cómo ver teatro a mitad de precio en el San Martín. Foto: Facebook del Teatro San Martín

Ir al teatro no tiene por qué significar un gran gasto. Gracias al Pase Cultural, jubilados y pensionados pueden acceder a un 50% de descuento en la compra de entradas para el Teatro San Martín, uno de los espacios culturales más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. Con una cartelera protagonizada por reconocidos actores y actrices, además de obras dirigidas y escritas por destacados artistas, el beneficio busca acercar la programación a un público cada vez más amplio.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Cultura porteño para fomentar el acceso a propuestas culturales. De esta manera, quienes ya disfrutan del teatro o desean volver a las salas pueden hacerlo pagando la mitad del valor de la entrada en todos los espectáculos cuyas funciones se desarrollan en Sala Casacuberta y Sala Cunill Cabanellas.

Cómo acceder al 50% de descuento para jubilados en el Teatro San Martín

El beneficio está destinado a jubilados y pensionados, quienes pueden adquirir entradas con un 50% de descuento para las funciones del Teatro San Martín. Para acceder a la promoción es necesario presentar el DNI junto con la documentación que acredite la condición de jubilado o pensionado al momento de realizar la compra. El descuento se aplica sobre el valor de la entrada y está sujeto a la disponibilidad de localidades.

El Pase cultural otorga un 50% de descuento en la compra de entradas para funciones en el Teatro San Martín.

Las entradas pueden adquirirse en la boletería del teatro durante su horario habitual de atención. En caso de querer comprar de manera online, es recomendable consultar previamente el sistema de venta de cada espectáculo, ya que la modalidad puede variar según la producción. Además, el descuento no suele ser acumulable con otras promociones vigentes.

Ubicado en Avenida Corrientes 1530, el Teatro San Martín es uno de los principales referentes de la actividad teatral argentina. Su programación incluye obras de teatro, espectáculos de danza, producciones contemporáneas, clásicos nacionales e internacionales y ciclos especiales.

El descuento para jubilados se suma a los distintos beneficios que ofrece el Pase Cultural, un programa que busca facilitar el acceso a bienes y actividades culturales mediante promociones y descuentos en teatros, librerías, cines, recitales y otros espacios adheridos. La propuesta está orientada a promover el consumo cultural y garantizar que más personas puedan disfrutar de la oferta artística de la Ciudad.