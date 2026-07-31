Los dólares sojeros alimentaron la compra de billetes por parte de 1,5 millón de personas

En el acumulado del año, la salida de billetes por compras de personas humanas alcanzó un total de 16.854 millones contra los 14.000 millones aportados por los exportadores

La compra de billetes verdes crocantes durante junio fue equivalente a los dólares vendidos por los exportadores de soja. Durante el sexto mes del año, un millón y medio de personas adquirió cerca de 2821 millones de dólares mientras que los sojeros aportaron en el mismo período 2915 millones. En el acumulado del año, la salida de billetes por compras de personas humanas alcanzó un total de 16.854 millones contra los 14.000 millones aportados por los exportadores. Los dólares están. El tema es cómo se reparten.

Las “Personas Humanas” realizaron compras netas de moneda extranjera por 2821 millones de dólares, explicadas principalmente por compras de billetes (2015 millones) y giros de divisas sin fines específicos (430 millones). En cuanto a la cantidad de personas que operaron, 1,5 millones de individuos compraron billetes (compras brutas por USD 2.443 millones), mientras que unos 715.000 vendieron (ventas brutas por USD 428 millones).

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¿Para qué se usaron los billetes comprados?

“En cuanto a los usos y destinos de la salida neta de billetes y divisas sin fines específicos de junio (unos USD 2.000 millones), se estima que unos 800 millones quedaron depositados en bancos locales y 500 millones incrementaron la posición de activos externos, mientras que unos 700 millones fueron entregados a las entidades para cubrir los gastos de Servicios y otros corrientes realizados con tarjetas”, puede leerse en el último informe cambiario publicado por el Banco Central.

La salida de dólares adquiridos por las personas fue casi la misma que las ventas realizadas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) por parte de los sojeros. El “Sector Privado no Financiero” fue vendedor neto de moneda extranjera. Dentro de este grupo, el sector “Oleaginosas y Cereales” fue el principal sector oferente con ventas netas por 2915 millones, explicadas principalmente por su resultado en el rubro “Bienes”.

“Las operaciones por Bienes del balance cambiario de junio resultaron en ingresos netos por 3018 millones de dólares. Dicho resultado fue explicado por cobros de exportaciones por 9438 millones, alcanzando un nuevo máximo histórico por segundo mes consecutivo (sin considerar los meses con programas específicos de incentivo exportador). Los mismos fueron parcialmente compensados por pagos de importaciones por 6420 millones”, agregaron desde el BCRA.

Dentro del Sector Real excluyendo Oleaginosas y Cereales, los sectores más superavitarios fueron “Alimentos, Bebidas y Tabaco”, “Energía” y “Minería” con 793 millones, 707 millones y 496 millones de dólares, respectivamente. Por otro lado, los más deficitarios fueron “Industria Automotriz”, “Industria Química, Caucho y Plástico” y “Maquinarias y Equipos” con compras netas por USD 768 millones, USD 450 millones y USD 426 millones, respectivamente.

“Las operaciones de la cuenta corriente del balance cambiario registraron un superávit de 857 millones de dólares en junio, explicado por los ingresos netos de las cuentas Bienes (USD 3.018 millones) e Ingreso secundario (USD 33 millones), parcialmente compensados por los egresos netos de las cuentas Ingreso primario (USD 1.567 millones) y Servicios (USD 627 millones)”, concluyó la autoridad monetaria.

El mes de junio también estuvo caracterizado por la distribución de dividendos. Los egresos por utilidades y dividendos fueron de 1015 millones de dólares, principalmente realizados mediante compras en el mercado de cambios. Del total de los egresos brutos por este concepto, se destacan los sectores “Energía” (USD 165 millones), “Alimentos, Bebidas y Tabaco” (USD 135 millones), “Minería” (USD 125 millones) y “Entidades Financieras” (USD 112 millones).

La deuda externa privada

El total de la deuda externa del sector privado finalizó en los 112.716 millones de dólares al cierre del primer trimestre del año, un alza trimestral de 313 millones. En la comparación interanual, el salto de la deuda privada fue de 8.095 millones de dólares (el stock total se ubicaba en los 104.600 millones). El 50% de estos pasivos corresponde a empresas de un mismo grupo. El próximo año, las principales empresas deudoras por su actividad comercial deberán afrontar vencimientos de capital por 55.079 millones y otros vencimientos de capital por la deuda financiera de 23.500 millones.

Del total de la deuda externa privada, el principal stock se encuentra en la industria manufacturera con 36.989 millones de dólares, de los cuales el 62% corresponde a empresas del mismo grupo; el sector recibió préstamos de otras fuentes privadas por otros 9700 millones de dólares. La deuda por importaciones de este sector llegó a los 21.500 millones de dólares.