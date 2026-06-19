La morosidad en el pago de los préstamos personales y las tarjetas de crédito no para de aumentar. De acuerdo al último informe del Banco Central con los datos consolidados a abril, la ratio de irregularidad para la categoría familias se ubicó en el 12,1%, un avance de 0,5 puntos porcentuales en relación a marzo. Hace un año, la morosidad se ubicaba en el 3,7%. También hubo un leve aumento de la morosidad en el caso de las empresas.

La irregularidad en el pago específico de los préstamos personales se ubicó en el 14,9%, 0,5 puntos porcentuales más que en marzo de este año. En el caso de las tarjetas de crédito, la irregularidad llegó al 12,5%, un avance de 0,7 puntos porcentuales en la comparación mensual.

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“En los últimos meses viene registrándose una desaceleración en el ritmo de aumento del ratio de irregularidad del crédito los hogares. Este desempeño recoge principalmente el efecto de la evolución de la cartera en situación irregular (numerador), cuyo crecimiento real viene”, sostuvo el BCRA. Aun así, en la comparación interanual quedan en evidencia los descalabros generados por la política económica oficial que empujó a las familias a endeudarse para poder complementar sus ingresos laborales.

Por otro lado, el rechazo de cheques por falta de fondos (medido sobre el total compensado) se redujo en abril. En cantidades, el indicador cayó 0,03 puntos porcentuales y en montos hubo una baja de 0,19 puntos. Sin embargo, en la comparación interanual el rechazo de cheques tuvo una expansión de 0,89 puntos porcentuales en la cantidad de papeles rechazados.

La intermediación financiera

En abril, el saldo real de financiamiento al sector privado en pesos disminuyó 0,9% entre puntas de mes, con desempeños heterogéneos entre las asistencias crediticias y grupos de entidades financieras.

“La reducción mensual del saldo resultó relativamente menor que la verificada en promedio durante los primeros tres meses del año. Al diferenciar por segmento, las líneas con garantía real se incrementaron 0,3% real respecto a marzo, en tanto que los préstamos al consumo y los comerciales se redujeron 0,9% real y 0,3% real, respectivamente”, puede leerse en el informe del BCRA.

En términos interanuales, el saldo real de crédito en pesos al sector privado acumuló un crecimiento de 8,5%

Con relación al segmento en moneda extranjera, en abril el saldo de crédito al sector privado aumentó 5%, impulsado principalmente por las prefinanciaciones a la exportación. En una comparación interanual, el saldo de financiaciones en moneda extranjera al sector privado se incrementó 59,9%.

La morosidad en números

En marzo, más de 3,3 millones de personas tenían deuda con un atraso en sus pagos mayor a un año. Esto significó un aumento del 93% interanual, es decir, más de un millón y medio de personas más en 12 meses.

El análisis corresponde a un informe del Instituto Argentina Grande. “De los 20,6 millones de deudores totales del sistema, 3,3 millones tienen más de un año de atraso en el pago de sus deudas y son categorizados como deudores irrecuperables. Hoy, el 16% de los deudores del total del sistema (contemplando entidades bancarias y no bancarias) están en la peor situación posible”, indicaron desde el Instituto.

El aumento de la cantidad de los deudores en situación 5 no se debe a un aumento de la cantidad de deudores, se debe a un empeoramiento de los perfiles de deuda: hace un año los deudores en situación representaban el 9% de los deudores totales, hoy representa el 16%.