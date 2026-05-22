La morosidad en el pago de las tarjetas de crédito volvió a subir y se ubicó en el 11,7%

Las familias están cada vez más complicadas. Los ingresos generados por los trabajos, ya sea en relación de dependencia o informales, no alcanzan para cubrir el costo de una vida digna ni para pagar la deuda con las tarjetas de crédito utilizadas para comprar comida. Es el modelo de pauperización social de la administración Milei.

De acuerdo al informe sobre Bancos publicado por la autoridad monetaria, la ratio de irregularidad vinculado al endeudamiento de las familias de marzo se ubicó en el 11,5% cuando hace un año era del 3%. En el rubro específico de tarjetas de crédito, la morosidad llegó al 11,7%.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El coeficiente de mora también se incrementó para las empresas, al ubicarse en el 3,1%. Esta situación se vincula también a la dificultad expresada por algunos sectores productivos para acceder al crédito, tal como revelaron los supermercados y autoservicios mayoristas en la última encuesta de tendencia de negocios que publica el Indec.

La morosidad en aumento

De acuerdo al último informe sobre del BCRA sobre la situación de los bancos, durante el tercer mes del año la ratio de irregularidad del crédito al sector privado ascendió a 7% para el conjunto de entidades, lo que representó un avance de 0,3 puntos porcentuales por encima del mes previo y más de cinco puntos en la comparación interanual.

El indicador de irregularidad de las financiaciones a los hogares se ubicó en un máximo histórico –al menos desde 2010- del 11,5%, más de 8 puntos porcentuales en la comparación interanual.

El peor resultado fue para los préstamos personales, con una morosidad del 14,2%, seguido por la situación de las tarjetas de crédito, con una irregularidad en sus pagos del 11,7%.

La situación muestra un cuadro más complejo al incluirse dentro del análisis el comportamiento de las billeteras virtuales. Según un informe de la consultora EcoGo, el 27,5% de las carteras de entidades no bancarias presenta irregularidades, mientras que el segmento de deudores considerados “irrecuperables” ya se ubicaría en el 11% del total.

De acuerdo con el relevamiento, el 10,8% de los préstamos otorgados por fintech y billeteras virtuales acumula más de un año de atraso en los pagos, lo que equivale a unos $1,5 billones.

Un año atrás, esa proporción era de apenas 2,6%, lo que implica que se cuadruplicó en doce meses. El informe señala que la mayor parte del deterioro se concentra justamente en los deudores con mora prolongada, mientras que las categorías de atrasos menores comenzaron a estabilizarse.

La caída del crédito en pesos

En marzo la intermediación financiera del conjunto de bancos con el sector privado se redujo levemente en el segmento en moneda nacional, mientras que se incrementó en el denominado en moneda extranjera. La apreciación cambiaria continúa.

“El saldo del crédito al sector privado en pesos disminuyó 0,5% real respecto del mes anterior. El desempeño mensual resultó heterogéneo entre los grupos de entidades financieras: aumentó en los bancos públicos y en las Entidades Financieras No Bancarias y se redujo en los bancos privados”, puede leerse en el informe del BCRA.

Al distinguir por segmento crediticio, las líneas comerciales y de consumo se redujeron en el mes, entre el 1,3% y 0,4% real, respectivamente; mientras que los préstamos con garantía real se mantuvieron sin cambios de magnitud respecto a febrero.

El sector privado también tiene problemas con el acceso al crédito, tal como lo demostró la encuesta sobre tendencia de negocios para el caso de los supermercados y autoservicios mayoristas.

Una pregunta clave del último informe del Indec sobre la tendencia de negocios apuntó a conocer la situación financiera de las empresas, en una época de alta morosidad en el pago de las deudas familiares que justamente se endeudan para comprar comida. Para el 28% de los encuestados, su respuesta fue “mala”. En el informe anterior, la misma pregunta–respuesta se había llevado un 24%. De un mes al otro la situación financiera de los comercios mayoristas empeoró. El otro conjunto de respuestas incluyó a un 8% que dijo que su situación financiera era “buena” y un 64% respondió “normal”.

En esta línea, el acceso al crédito, imposible. Para el 30% de los negocios mayoristas y autoservicios el acceso al crédito estuvo complicado. Es la misma situación que hace un mes atrás.

Según el último informe del BCRA, la ratio de morosidad de las empresas se ubicó en marzo en el 3,1%, cuando hace un año era del 0,9%.